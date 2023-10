Už päť dni presviedča Igor Matovič (OĽANO) verejnosť, že sľubovaných päťsto eur pre každého, kto bol voliť, nie je volebnou korupciou. A kto to pochopil inak, nech si trhne. Vysokoškolský učiteľ z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave profesor Tomáš Strémy hovorí, že naozaj o volebnú korupciu v tomto prípade nejde.

Z osád na východnom Slovensku sa ozýva: Matovič, daj nám sľubovanú päťstovku. Koalícia OĽANO a priatelia však ešte pred voľbami zverejnila svoju Zmluvu so Slovenskom. V nej vypísali „návrhy, ktoré presadia, ak budeme mať možnosť byť súčasťou vládnej koalície“. Jeden z bodov hovorí: „Všetkým ľuďom, ktorí prídu voliť 30. septembra 2023, vyplatíme odmenu 500 eur v čistom.“

V lete matovičovci kampaňovali aj s heslom Päťstovka v garáži, päťstovka vo vrecku. Kým naplnenie sľubu zapožičania starých fiatiek 500 bude úlohou pre účtovníkov koalície, problém päťstovky v peňaženke je od tejto nedele vyriešení. OĽANO sa síce dostalo do parlamentu, ale do vlády s ním nik nepôjde. Ale to všetky relevantné strany deklarovali ešte pred voľbami. Takže nikto, kto bol voliť, žiadnu sľubovanú odmenu nedostane.

Profesor Strémy to vidí jasne: ide len o predvolebný sľub, ale nie o volebnú korupciu. „Politická strana nedala prísľub vyplatenia konkrétnej sumy výlučne ich voličom, ale každej osobe, ktorá pôjde voliť. Bez ohľadu na to, ktorej strane dá hlas,“ vysvetľuje vysokoškolský učiteľ. Vidí v tom skôr len snahu motivovať voliča ísť voliť ako konanie, ktoré zodpovedá volebnej korupcii.

Akoby teda vyzeral volebná korupcia, ktorú už možno postihovať? Za typickú situáciu považuje Strémy kupovanie voličských hlasov. „Zástupcovia politickej strany darček alebo službu podmieňujú volením ich kandidáta,“ popisuje napĺňanie skutkovej podstaty trestného činu profesor práva. Ale trestná by bola aj situácia, keď osoba „žiada finančnú hotovosť od člena politickej strany za zabezpečenie volebných hlasov“.

Vysvetľuje, že za trestný čin volebnej korupcie nepovažujeme, keď niekto formou akejkoľvek odmeny „vyzýva inú osobu alebo osoby k voľbám bez toho, aby bližšie špecifikoval, akým spôsobom a koho majú voliť“. Aj preto nie je rozdávanie darčekov ako perá, reflexné pásky či balóny, počas kampane v rozpore so zákonom.

Trestné teda nie je ani podmieňovanie vyplatenia päťstovky vstupom do vlády. Kto volil Matoviča teda trestný čin volebnej korupcie nespáchal. A to je vlastne dobre, pretože ako pripomína Strémy, trestné je nielen dávanie úplatku, ale aj jeho prijatie. Faktom však zostáva, že OĽANO sľúbilo niečo, o čom vopred vedelo, že to po voľbách nesplní.

