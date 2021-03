Prakticky od samotného vzniku novej vládnej koalície sa v jej radoch našlo hneď niekoľko členov, ktorí neboli úplne stotožnení s tým, že na čele celého vládneho kabinetu stojí Igor Matovič. Ako prví sa začali v pravidelných intervaloch búriť Miroslav Kollár, vtedy ešte člen Za ľudí, dnes už nezaradený poslanec, či Janka Bittó Cigániková, ktorá napríklad odmietla podpísať Programové vyhlásenie vlády. Sporadicky sa k nej pridal kolega Marián Viskupič zopár kritických hlasov z poslaneckých lavíc koalície sa ozvalo počas posledných hlasovaní o predĺžení núdzového stavu v krajine. Zakaždým však išlo o poslancov zo strán SaS, Za ľudí a Sme rodina. Doba sa však mení a podľa najnovších zistení sa začínajú búriť už aj niektorí poslanci za vládne OĽaNO.

Prvou čiernou ovcou sa stal Martin Čepček, ktorý si doslova robil čo chcel. Pravidelne hlasoval za návrhy kotlebovcov a svojvoľne predkladal kontroverzné návrhy noviel zákonov na radikálne sprísnenie interrupcií. To vyústilo do jeho nedávneho dočasného vylúčenia z klubu OĽaNO. Podľa slov predsedu klubu Michala Šipoša, ak bude tri mesiace "poslušný", môže sa ku kolegom vrátiť. Po nákupe vakcín Sputnik sa ozvali aj ďalšie kritické hlasy poslancov OĽaNO. "Ja chápem, že sme vo veľmi zúfalej situácii a každá vakcína sa počíta, ale to, že dodávku prišiel vítať premiér nepovažujem za najšťastnejšie," povedal mladý poslanec Andrej Stančík a úplne nadšený nebol zo spôsobu oznámenia nákupu na letisku v Košiciach poslanec Kristián Čekovský. "Je to pomerne neštandardné, ale ide o veľkú dodávku pre Slovensko a ľudí to môže primieť k očkovaniu," povedal.



Tieto slová sú však len slabým odvarom proti tomu, ako si pustil "ústa na špacír" poslanec OaĽaNO Ján Krošlák. Ten sa mimochodom pred voľbami ocitol hneď na dvoch kandidátkach, konkrétne SaS a OĽaNO. Dnes svoj výber zrejme ľutuje. "Prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, pán Premiér. Rozhodol som sa vypustiž tohto gina z fľaše len preto, lebo už ma nebaví stále obhajovať a vysvetľovať freestyle jedného človeka. Už ma nebaví pozerať do očí priateľom, ktorí pri pohľade na mňa, vidia automaticky nášho šéfa a klopkajú si neveriacky prstom na čelo. Čakal som rok, poctivo som sa angažoval v práci v parlamente vo veciach, ku ktorým mám blízko a stále som dúfal a úprimne veril, že náš premiér dorastie do svojho kresla," napísal vo svojom siahodlhom statuse.



