Poslanec Národnej rady za OĽaNO Marek Šefčík (43) zaútočil na bývalých členov vládnej koalície - Miroslava Kollára (52) a Tomáša Valášeka (49). Obaja boli členmi strany Za ľudí, ale počas vládnej krízy vystúpili zo strany a koalície. Verejne kritizujú nielen niektoré postoje hnutia OĽaNO, ale aj jeho lídra Igora Matoviča. Dokonca oznámili, že podporia opozičný návrh na odvolávanie Matoviča z funkcie ministra financií.

Tento krok doslova rozzúril poslanca Šefčíka, ktorý odídencov zo Za ľudí označil za tých, ktorí zneužili Kiskov projekt iba preto, aby sa dostali do parlamentu. Šefčík svoj názor vyjadril osobne Miroslavovi Kollárovi. "Z môjho pohľadu tak on, ako aj jeho kolega Valášek, oklamali svojich voličov i tých, čo zakladali stranu Za ľudí," uviedol poslanec v príspevku na sociálnej sieti. "Je mi odporné to, ako sa títo dvaja páni neváhajú pridať k opozícii. Mohli by sa zdržať hlasovania, ak im niečo prekáža, ale hlasovať "za" a takto to veľkohubo vyhlásiť, je jednoznačné pridanie sa na stranu tých, ktorí chcú, aby táto vláda nevydržala," dodal Šefčík.

Zaútočil tiež aj na mimoparlamentné strany, do ktorých odišli poslanci Kollár a Valášek - Spolu a Progresívne Slovensko. Vyjadrenia ich nových členov označil za prejav toho, že "tieto strany by sa neváhali spojiť ani so spomínanými spolupáchateľmi, len aby sa dostali k moci". K tvrdým slovám pridal aj ďalšiu kritiku.