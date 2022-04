Predseda OĽaNO Igor Matovič si splnil svoj dávny sen. Ešte v roku 2012 doslova rozbil svoju kandidátku pred parlamentnými voľbami kvôli tomu, že chcel od niektorých nádejných politikov zo strán KDS a OKS, ktorí mali za OĽaNO kandidovať, aby sa podrobili testu na detektore lži. Tí to odmietli a predseda KDS Vladimír Palko dokonca hovoril o „debilnom nápade“.

V roku 2012 sa Matovičovi rozpadla časť kandidátky po tom, ako požadoval od niektorých jej členov, aby podstúpili test na detektore lži. Zdroj: Julius Dubravay

"Debilného nápadu" sa však Matovič ani po desiatich rokoch nevzdal, práve naopak. Náš dobre informovaný zdroj z prostredia OĽaNO nám totiž prezradil, že Matovič za stranícke peniaze detektor lži prednedávnom kúpil. Chce na ňom testovať tých, ktorí budú najbližšie kandidovať do volieb. K tomuto priam šokujúcemu nákupu sa nám ani po niekoľkých urgenciách vedenie strany, ani samotný Matovič nevyjadrili.

Oveľa zhovorčivejší však boli jednotliví poslanci hnutia, ktorí, na rozdiel od svojich predchodcov spred 10 rokov s detektorom problém nemajú. "Ja nie som členom hnutia OĽANO, preto nemám všetky informácie, čo sa v ​hnutí deje. Ak predstavitelia hnutia zakúpili detektor lži, je to vecou hnutia. Ja osobne by som nemal problém podrobiť sa detektoru lži. Vo svojom živote som neurobil nič nekalé, nemorálne ani protizákonné," povedal nám poslanec Tomáš Šudík.

Poslanec OĽaNO Tomáš Šudík nemá s vyšetrením problém. "Vo svojom živote som neurobil nič nekalé, ani protizákonné," hovorí. Zdroj: Facebook T.Š.

Jeho kolega z poslaneckého klubu Andrej Stančík dodal, že každý poslanec protikorupčného hnutia by mal prejsť otázkami ohľadom korupčného správania: "Ak neprejde, nemá v politike čo robiť. Podobný krok by mohli spraviť aj strany Hlas a Smer, no predpokladám, že detektorom by tam prešla maximálne pani recepčná z centrály." Testu na detektore by sa bez problémov podrobil aj ďalší poslanec za OĽaNO Kristián Čekovský. "Za seba môžem povedať, že ak by sa podrobenie na detektore malo týkať prístupu ku korupcii, či k úplatkom, tak som pripravený ísť aj o polnoci".

