Slováci si ani v lete neoddýchli od škriepok koaličných partnerov. Celé dva mesiace Slovensko sledovalo búrlivú koaličnú krízu, ktorá sa však blíži k svojmu koncu.

Po poslednom piatkovom rokovaní koaličných partnerov vo vládnom hoteli Bôrik u mnohých zhasla aj tá posledná nádej na to, že vládny štvorlístok ostane pokope. Hnutie OĽaNO však neupustilo od svojho postoja a minister financií Igor Matovič má naďalej zostať v čele rezortu. Richard Sulík hneď po rokovaní avizoval, že keďže jeho ultimátum nebolo splnené, všetci štyria ministri SaS v stredu jednotne podajú demisie.

Jeden by predsa len mohol zostať...

Richard Sulík rozhodnutie koaličných partnerov ostro skritizoval. Líder liberálov podotkol, že OĽaNO vymenilo štyroch ministrov za jedného „prilepeného, evidentne a dlhodobo najviac problematického ministra". Premiér Eduard Heger (OĽaNO) čaká až na samotný deň D. Vyhlásil, že nestráca nádej na zachovanie štvorkoalície, no pripravuje sa aj na scenár, že SaS z vlády predsa len odíde.

V posledných dňoch sa navyše začalo šepkať o tom, že jeden minister za SaS by predsa mohol zostať vo funkcii, a to aj po odchode liberálov z vlády. Týmto ministrom má byť Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý riadi rezort diplomacie. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to potvrdil podpredseda SaS a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.

Na zotrvanie Korčoka v čele rezortu vyzval aj bývalý minister zahraničných vecí Milan Kňažko. „V dnešnej mimoriadne komplikovanej situácii v Európe a vo svete nemožno ľahkomyseľne vymeniť ministra zahraničných vecí. Som presvedčený, že v osobe súčasného ministra máme kompetentné a medzinárodne uznávané zastúpenie v rodine európskych národov a rovnako to platí aj mimo Európy,“ napísal v komentári pre aktuality.sk.

Matovič je za

Kňažko dodal, že zo strany Richarda Sulíka a Igora Matoviča by bolo zodpovedné, ak by prekonali spory a spoločne vyjadrili Ivanovi Korčokovi dôveru. Exminister očakáva, že obaja Korčoka vyzvú, aby ako nezávislý kandidát zotrval vo funkcii.

Matovič na jeho výzvu zareagoval nečakane rýchlo. "...keďže ma s Richardom priamo vyzýva k činu, výzvu príjmam aj takto verejne: Bol by som rád, ak by Ivan Korčok zostal súčasťou vlády a neodišiel spolu s ostatnými ministrami SaS," napísal líder OĽaNO na sociálnej sieti.

Na výzvu už zareagovala aj SaS, ktorá zdôraznila, že Igor Matovič mal dva mesiace na riešenie krízy, ktorú on sám svojím správaním vyvolal. "Opakovane sme predstaviteľom OĽaNO tlmočili našu požiadavku na odchod Igora Matoviča z funkcie, inak štyria ministri SaS opustia vládu," uviedla v stanovisku SaS v reakcii na výzvu. Liberáli preto nemienia robiť ústupky. "Strana Sloboda a Solidarita vyzýva Igora Matoviča, aby odstúpil zo svojej funkcie, ak má skutočný záujem na tom, aby Ivan Korčok ostal ministrom zahraničných vecí. V opačnom prípade podajú zajtra všetci štyria ministri za SaS demisiu," reagovali predstavitelia strany.

