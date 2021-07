Ako vnímate aktuálnu situáciu v OĽaNO? Ste spokojný s tým, ako je to teraz?

- Aktuálnu situáciu vnímam štandardne z takej tej politickej prevádzky. Som v mnohých veciach viac divák ako tvorca a zastrešujem regionálny rozmer pôsobenia. V roku 2017 som sa stal županom, takže nemám kontakt s tou centrálnou politikou.



Vy ste bratranec Igora Matoviča, že?

- Áno.



A vnímate to ako výhodu alebo nevýhodu?

- Myslím si, že z pohľadu to nie je bežné, ale nie sme sami na svete. A poviem to tak, že ak sa darí, tak je to výhodné, ale ak sa nedarí, tak je to nevýhodné.



Takže funguje rodinkárstvo v OĽaNO? Máte tam nejaké podohadované funkcie?

- Nemôže fungovať rodinkárstvo, lebo my sme kandidovali vždy z konca kandidátky a nikdy sme sa nedali na tie predné miesta a či ja som sa stal, alebo nestal poslancom NR SR, alebo županom, nerozhodoval Igor Matovič, ale voliči. Takže rodinkárstvo by som bral, že niekto dá sesternicu alebo bratranca na teplé miesto do úradu. Ale ak o tom rozhoduje najväčšia výberová komisia - voliči, tak nemôžeme hovoriť o rodinkárstve.



K samosprávam sa ešte dostaneme. Ale späť k Igorovi Matovičovi, myslíte si, že by mala nastať zmena aj na poste šéfa hnutia OĽaNO?

- Nie.

Na snímke je Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO



V jednom rozhovore ste krátko po nástupe do funkcie župana povedal, že Matovič vždy povie veci natvrdo a rozbije všetky typy siločiar - platí to aj doteraz a myslíte si, že takáto politika sa mu vyplatila?

- Už sa venujeme ďalšej otázke pánovi Matovičovi, dúfam, že rozhovor bude aj o niečom inom. Áno, takýto politik bol a nič neschovával, na scéne je už 10 rokov a dostal mandát nad 25 %. Takže v čase, keď bolo treba urobiť poriadok, lebo sa tu kradlo bagrami, ľudia rozhodli, že tomu niekto musí urobiť prietrž a Matovič nebol nový na scéne. Som však človek konsenzu a viac šachista, takže ak to mám porovnať - ak chcete niečo zmeniť, tak sú potrebné tie prvé šíky, Igor je dobrý líder, vie nadchnúť a to sú také tie - ak by sme dobývali hrad, tí prví, čo prerazia bránu a potom majú nastúpiť tí, ktorí urobia poriadok a nastavia nový systém. Osobne si myslím, že teraz mala prísť tá fáza skôr.



Vy ste povedali, že ste liberálnejší. Čo si teda myslíte o zákone o interrupciách, ktorý opäť prišiel z dielne OĽaNO?

- Ten, kto ho predkladal je na nejakej čiernej listine, ale osobne si myslím, že máme iné veci na riešenie ako sa utápať v diskusiách, ktoré smerujú inam pozornosť o pandémii. Pre mňa sú primárne témy reformy verejnej správy, stavebný zákon, akým spôsobom urobiť daňovo-odvodovú reformu, takže tu by mal byť prirodzený focus politických špičiek aj politikov. Tu ľudia očakávajú odpovede, lebo sa ich to bytostne dotýka.



Čo sa týka pandémie a koronavírusu. Mali by mať samosprávy viac kompetencií?

- Neviem, čo je zvládnutie pandémie, nulové čísla predpokladám. A nákaza smrteľnou chorobou - no zvládnutie sa dá vždy urobiť lepšie. Tu sa bavíme o ľudských životoch a to nie je otázka kompetencií, je to skôr otázka lepšieho krízového plánovania, lebo štát a centrálna úroveň v niektorých situáciách reagovali neskoro, v niektorých dali na orgány, ktoré takúto krízovú činnosť predtým nerobili a opatrenia dávali neskoro. A tým dúfam, že poučenie z prvej a druhej vlny bude znamenať to, že tretia vlna bude stáť menej peňazí a bude viac pripravená. S rôznymi ministerstvami sme iniciovali, aby sa už dnes pripravovali na možnú tretiu vlnu. Musíme sa správať zodpovedne.



Moja otázka k zodpovednosti. Pozorujete napríklad veľký záujem o očkovanie vo vašom kraji?

- Tak áno, pozorujeme. Ľudia sa prihlasujú do NCZI a my sme spravili niekoľko podporných systémov a máme päť očkovacích centier a ak to dobre zrátam do 80 očkujúcich lekárov do konca týždňa, niekoľko desiatok tisíc vakcín, ktoré sme dokázali v našom regióne dať. A urobili sme aj nadslužbu, keďže sme zaevidovali, že starší ľudia nemajú možnosť alebo vôľu sa dostať do nemocnice, alebo polikliniky - zriadili sme mobilnú očkovaciu jednotku.



Bavíme sa už aj o vakcíne Sputnik V. Aký máte názor na túto stále neregistrovanú vakcínu? Odporúčate ju ľuďom alebo skôr nie?

- Neviem, načo je táto otázka. My sme sa zaoberali očkovaním Sputnikom už dávnejšie, máme kapacitu v Piešťanoch, takže dokážeme túto vakcínu záujemcom podať.



Poviem vám, kam smeruje moja otázka. Máme 200-tisíc vakcín, ktorým sa blíži exspiračná lehota, kde váš bratranec hovoril, že sa ňou treba očkovať...

- A ja mám za to akú zodpovednosť?

KRITIZUJE Trnavský župan tlmočí vláde požiadavky všetkých slovenských županov. Vraví, že na súčasného premiéra bude rovnako tvrdý ako na predchádzajúceho. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO



Len sa pýtam, aký máte názor na to, že nakoniec sa Igor Matovič po tom všetkom nedá touto vakcínou zaočkovať. Či to pre ľudí nie je mätúce. Nerobí to akýsi „bordel” v krajine?

- To sú vaše sugestívne otázky a pýtate sa ma desiatu otázku na Igora Matoviča. Prepáčte, urobil som všetko, čo som mohol. Najprv nás žiadali o logistiku očkovania Astrou, preformátovali sme očkovacie centrá na Pfizer a Modernu a vieme očkovať ako kraj aj Sputnikom. Moja primárna zodpovednosť je zabezpečiť personál a miesto…



Takže ak to dobre chápem, fakt, že sa váš líder nechce dať očkovať vakcínou, nebudete komentovať?

- Určite nie. To je jeho zodpovednosť.



Dobre. Čo si myslíte o očkovacej kampani MZ SR? Máte na regionálnej úrovni aj vlastnú kampaň?

- Pred nástupom tohto ministra žiadna očkovacia kampaň neexistovala, teraz som zachytil, že sú nejaké mediálne výstupy, nemyslím si, že očkovacia kampaň má byť marketingový výkon. Primárne závisí od dôvery ľudí a tam vidím obrovskú úlohu, ktorú zohrávajú naši všeobecní lekári, ktorí môžu ukázať ľuďom benefity a odrobiť najviac. V samospráve sa snažíme s lekármi komunikovať - rozdelil som očkovací plán na 4 fázy. A vydali sme dve čísla časopisu Zdravá župa, kde sú vysvetlené benefity a boli vhodené do každej schránky v regióne.



Takže si myslíte, že všetky inštitúcie fungovali, ako mali? Napríklad NCZI z pozície župy, pretože aktuálne sú veľké problémy s európskymi certifikátmi…

- Som veľký kritik NCZI, pretože som žiadal, aby tie kompetencie posunuli samospráve - napríklad management občana, ktorý zostal v rukách štátu. Databáza NCZI nefungovala dobre a my sme tí v prvej línii - ja, lekári alebo brigádnici v očkovacích centrách sme stretávali tých nespokojných občanov. Napríklad databáza pozvala namiesto 4 ľudí na minútu 40. S certifikátmi, keby sme sa lepšie počúvali, naše certifikáty, ktoré vydával Trnavský kraj bol vždy, od prvého momentu s QR kódom. V marci sme žiadali, aby sa niekto zamyslel nad tým, že práve ten kód by mohol byť smerovaný niekam a stal by sa dokumentom aj pre potreby inojazyčných krajín, aspoň angličtina. Dalo sa na to myslieť s predstihom. S premiérom sme sa dohodli, že sa budeme stretávať v 3-mesačných cykloch a komunikovať, lebo tieto veci sa dali vyriešiť.



Takéto požiadavky ste komunikovali aj s exministrom zdravotníctva Krajčím alebo s ministrom zdravotníctva Lengvarským? Vidíte v tom posun?

- My sme komunikovali aj s pánom Krajčím aj s Lengvarským a inými úradníkmi. S ministrom zdravotníctva Lengvarským niektoré veci napriamo a nastal okamžitý posun. Ale aby ste mali predstavu, boli to veci, ktoré sa museli riešiť hneď a v tom centrálnom porovnaní si nemyslím, že Európa si vedie zle a Slovensko by nejakým spôsobom bolo najhoršie.



Ste spokojný s aktuálnym uvoľňovaním opatrení alebo nastavením COVID automatu? Ako to vnímate?

- Moja centrálna požiadavka bola, že ten systém by sme mali zjednodušiť, pretože už samotná farebná škála je natoľko mätúca, že ak by sme sa išli 10 ľudí opýtať, že v ktorej fáze sa nachádza semafor, nevedia. Rozhodnutia by mali byť jasnejšie, stručnejšie a predvídateľnejšie.



Potreboval by byť covid automat možno aj v réžii samospráv?

- Ono v niektorých veciach je, napríklad stredné školy…



Bavíme sa v plnej réžii samospráv.

- To nie, lebo by tu vzniklo osem možných režimov. Opatrenia sa majú venovať tam, kde vznikajú ohniská nákazy. Aby mali jednotného pána.



Mohli by sme to uzavrieť teda, že ak by bola tretia vlna pandémie, viac právomocí samospráve.

- Neviem, kam tú otázku ťaháte, lebo sa ma to pýtate štvrtýkrát. Nemyslím si, že je to kompetenčný problém. Problém je ten, že vláda musí vedieť, čo sa jej deje v krajine. Samospráva to vie zistiť omnoho skôr, účinnejšie a efektívnejšie na to reagovať. Krízové riadenie štátu tak ako ho prebrala táto vláda, zhoreli ako fakľa. Kraje prebrali krízové riadenie a aj sme ich nastavovali. Tak začínala prvá vlna pandémie a následne sa rozbiehali niektoré opatrenia - akoby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá. Ale tu sa vymenili vládne garnitúry. Ak chcete jednoduchú odpoveď, či viac právomocí, tak to nie. Pred treťou vlnou nás zachráni spolupráca a očkovanie - štát, samospráva, občan.



Moja posledná otázka - po výmene na postoch vo vláde aj ministra zdravotníctva, myslíte si, že to bude lepšie? Aj čo sa týka fungovania, aj NCZI a podobne?

- Myslím si, že pán minister Lengvarský sa uchopil funkcie dobre. A vidím tam kontinuitu. Našiel sa systém komunikácie, trvalo to síce pár mesiacov, ale dúfam, že všetci rozumní ľudia tejto krajiny si sadnú k stolu čím skôr a povedia áno, reálne riziko 3. vlny prichádza a treba robiť niečo už v júni 2021. Nie zase sa tým začať zaoberať v septembri. A aby sme boli ďaleko lepšie pripravení ako na druhú vlnu.