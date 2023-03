Ísť do spoločnej debaty so šéfom OĽaNO podľa slov moderátorky relácie odmietol predseda Smeru-SD Robert Fico, ako aj ďalší člen strany Juraj Blanár. Podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš však ponuku prijal bez problémov.

„Ja si podmienky pri pozvaniach do relácií nekladiem a prijímam ich tak, ako navrhuje dramaturgia. Je na rozhodnutí každého politika, s kým do debaty pôjde a s kým nie. Pán Matovič je však špecifický súper, preto rozumiem aj tým politikom, ktorí s ním nechcú do diskusie ísť. Ja mám iný prístup, ale je to vždy moje osobné rozhodnutie. Priznávam, že si to vyžaduje vážnu psychohygienu,“ uviedol Tomáš pre Plus JEDEN DEŇ.

Ako vychádza opozičný politik s Matovičom mimo kamier a či sa dokážu aj porozprávať? „Nevychádzame nijako, sme politickí súperi. Pred reláciou sa pozdravíme, podáme si ruky, prehodíme si pár slov a ideme na to. Beriem to vyslovene profesionálne,“ reagoval na našu otázku bývalý novinár. Berie teda relácie skôr ako výzvu, že keď dá v súboji Matoviča, tak už dá každého? „Áno, pán Matovič je jeden z najťažších súperov, lebo je často osobný a schopný bez dôkazov povedať čokoľvek. Ja sa však vždy sústreďujem na svoj výkon a prejav,“ hovorí Tomáš.

„Strategicky len vždy v strane zvažujeme, či tomuto človeku ešte svojou účasťou v relácii vytvárať priestor alebo nie,“ poznamenal ďalej.

V istom momente relácie to medzi Tomášom a Matovičom skutočne vrelo, líder OĽaNO dokonca vytiahol na súpera aj závažné obvinenie. „Zbytočne vyhodených 800 miliónov eur na plošné testovanie, z ktorých si veľa ukrojila trnavská firma blízka Matovičovi, prepojená cez jeho manželku,“ kritizoval v diskusii Tomáš. „Bohapusto klamete,“ reagoval Matovič.

„Naozaj ma uráža, keď niekto uráža moju manželku, ktorá 15 rokov pre politiku a preto, že bojujem proti týmto zlodejom, len trpí, ako aj celá moja rodina,“ povedal Matovič, ktorý sa následne pustil do oponenta. „Človek, ktorému Baštrnák staval dom. Kde máte faktúry? Vaša manželka v Bonaparte na prízemí mala od neho ambulanciu, takisto by som chcel vidieť tie faktúry,“ vyhlásil Matovič na adresu Tomáša.

„Je to typický podpásový nástroj pána Matoviča, ktorý často používa voči politickým súperom, najmä v momente, keď je pod tlakom argumentov. Aj v tomto prípade použil tú najspodnejšiu klebetu a ľahko vyvrátiteľnú lož. Tentoraz však prekročil červenú čiaru, lebo do politického boja vtiahol moju rodinu,“ povedal pre náš denník Tomáš.

Politik v relácii dokonca vyhlásil, že za tieto výroky bude šéf OĽaNO čeliť trestnému oznámeniu. ČI SKUTOČNE PODÁ ERIK TOMÁŠ TRESTNÉ OZNÁMENIE SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

„Myslím si, že ja si svoj priestor v relácii viem vydobiť,“ reagoval Tomáš na otázku v súvislosti s tým, že Matovič veľa priestoru druhému diskutujúcemu nedáva. „Nemám problém sa mu opäť postaviť čelom. Všetko bude závisieť od komunikačnej stratégie strany,“ uzavrel politik.