Vláda Igora Matoviča (OĽANO) sa rozhodla ignorovať odporúčania vedcov, svoje predvolebné sľuby a požiadavky petície Klíma ťa potrebuje v oblasti zníženia emisií. Uviedla to programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. Reagovala tak na premiéra Matoviča, ktorý vo štvrtok na parlamentnom výbore pre európske záležitosti povedal, že podporí 55-percentné zníženie emisií.

"Matovič odlieta do Bruselu s podporou cieľa 55 percent, ktorý za nedostatočný označil aj Európsky parlament a vo svojom stanovisku žiada zníženie minimálne o 60 percent," poznamenala Juríková. Konštatuje, že Slovensko tak nenadviaže na "svoju povesť klimatického lídra v rámci Vyšehradskej štvorky (V4)".

Hlavným dôvodom pre nový cieľ znižovania emisií bol podľa Juríkovej nesúlad európskych politík so záväzkami z Parížskej dohody.

"Ak Európska únia vo výsledku podporí cieľ 55 percent, bude nielen ignorovať medzinárodné záväzky, ale prestane byť hybnou silou v boji proti klimatickej kríze, ktorú svet tak veľmi potrebuje," povedala.

Aktivisti požadujú, aby sa na samite v Bruseli, ktorý sa koná vo štvrtok a piatok podporilo zníženie emisií do roku 2030 o 65 percent oproti roku 1990. Cieľ zníženia emisií je v súlade so záväzkom z Parížskej dohody.

Posun zo 40 na 55 percent považuje premiér za zásadný posun a realistický cieľ. "Politika je umenie možného a keď sa tu za 20, 30 rokov nič zásadné nerobilo, tak aj k tým ambicióznym cieľom musíme ísť realistickými krokmi," povedal na výbore pred poslancami pred odletom na samit.

Na výbore pre európske záležitosti vystúpil aj aktivista a jeden z iniciátorov petície Klíma ťa potrebuje Jakub Hrbáň. Na zasadnutie ho pozval predseda výboru Tomáš Valášek (Za ľudí). Hrbáň upozornil, že je potrebné pozerať sa nielen na to, čo je pre krajinu ekonomicky možné, ale aj na to, čo je ekologicky nutné a potrebné. Matoviča požiadal, aby zaujal pozíciu klimatického lídra v rámci V4.

Hrbáň tiež predsedu vlády poprosil, aby do otázok klimatickej zmeny zapájal vedcov a odbornú verejnosť. Chce, aby sa hľadali riešenia nie možné, ale potrebné.

"Aby sme sa neuspokojili s tým, čo vieme dosiahnuť, ale aby sme sa pozreli aj na stratégie a možnosti toho, čo je potrebné dosiahnuť,"podotkol aktivista. Dodal, že envirorezort by mal prerátať, koľko by Slovensko stál prechod na zníženie emisií o 65 percent do roku 2030.