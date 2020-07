Irena Bihariová sa rozhodla premiérovi Matovičovi prihovoriť tak, ako to má vo zvyku on sám. "Vážený pán premiér,

tak vám povím, ako my v Trnave zvykneme: mna tá vaša diplomovka z hentoho šeckého, čo vás 10 rokov sledujem, asi aj najmenej trápi. Lebo ja som od začátku dúfala, že raz sa na šecky tie podfuky a tiátra, kerýma ste nás tahali za nos, porádnejšie posvíci," napísala na svojom oficálnom profile na sociálnej sieti, pričom podľa vlastných slov pokračuje tak, aby rozumeli aj ostatní.

Zvyšok príspevku teda napísala, ako sa patrí - v kodifikovanej slovenčine. "Vždy som mala pocit, že ste v politike privilegovaný a že vám bolo odpustené viac než ktorémukoľvek inému politikovi. Tak napríklad ľudia vám záhadne prepáčili absurdnú výhovorku o písaní diplomovky na dovolenke. Pritom každý, kto niekedy v živote sedel kdesi pri mori, vie, že napísať rukou 60 strán za 2 týždne nedokáže ani Chuck Norris. Ale ľudia vám to kúpili. Nikto nekričal a nikto neniesol transparenty pod vaše okná. Žiadne memečka, žiadne uťahovačky, žiadne frky o lekvári na polici,"poznamenala na margo niekdajších výhovoriek premiéra a spomenula aj to, že sa Matovičovi podľa jej slov záhadne prepiekla aj tá absurdná argumentácia, ktorou vysvetľoval nezrovnalosti v účtovníctve.

"Vraj vaša mama (ktorú si inak mimoriadne vážim a viem, že je to čestná pani) denne prejazdila 600 km. Ešte aj tú ste do toho zatiahli. Ale ľuďom aj táto báchorka záhadne dávala zmysel. A kúpili vám to. A zase žiadne protesty ani výtvarné pomôcky v parlamente, ani bojkoty vašich tlačoviek," pokračuje vo výpočte minulých prešľapov súčasného premiéra.

Najväčšia drzosť však bola podľa Bihariovej Matovičova teátralna horlivosť za zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. "Vy ste totiž všetkých tých ľudí, právom naštvaných na zlovôľu mocných, len ťahali za nos a robili ste si z nich bláznov. Lebo ak o hmotnej zodpovednosti vykrikuje niekto, kto si majetky prepísal na manželku, potom mi rozum neberie, ako sa môže pasovať za apoštola spravodlivosti," zhrnula s tým, že pripomenula aj to, ako tento prístup obhajoval láskou k manželke.

Bihariová ďalej napísala, že v tej chvíli čakala, že z publika vyletí vajíčko či rajčina. "Ale nič. Aj to, ako kreatívne dokážete ospravedlniť svoje nekalé kroky, vám verejnosť dokázala prepáčiť. Čo vám na to inak povedala pani Záborská? Lebo prepisovať majetky na znak lásky..." rozhodla sa spýtať líderka mimoparlamentých progresívcov.

Bihariová však v príspevku priznala, že ľuďom, ktorí sú ochotní Matovičovi dookola odpúšťať, rozumie. "Podarilo sa vám chytiť ich do manipulátorskej pasce: kto nekope so mnou, kope za Fica. Len čo vás chcel ktosi kritizovať, čelil obvineniu, že je buď priamo spriahnutý s Ficom, alebo je skrátka hlupák, ktorý si neuvedomuje naliehavosť odstrániť Ficovu vládu," napísala s tým, že premiérov spôsob označila za dlhoročne účinnú pásku, ktorou lepil ústa kritikom.

"Celá vaša politická existencia bola a musela byť nevyhnutne spätá s existenciou nepriateľa. Keď už nemohlo fungovať strašenie Ficom, tak zaberal argument ,,ad hnusoba“. A keď dnes nefunguje ani hnusoba, našli ste „bývalého premiérka s jamkami v lícach“, ako ste nazvali P. Pellegriniho," poznamenala s tým, že odteraz bude Matovičovým alibi a legitimizačným dôvodom pre čokoľvek práve bývalý premiér. "Kto útočí na úspešnú vládu, zaručene paktuje s Pellem." Áno, toto tu budeme najbližšie roky počúvať ako snahu o umlčanie kritiky.

Toto mu nevie odpustiť



Bihariová Matovičovi zazlieva, že to bol práve on, kto urobil z politiky karabet a vniesol do nej klanovú kultúru, ktorá neukazuje ľuďom to, čo všetko môžu, dokážu a na čo Slovensko má. "Vy ste ich zblbli do plytkého pudového honu na nepriateľov. Rozumiem, že sa vám páčila rola “hrdinu, ktorý si to rozdá s mafiou”. No mňa úprimne desila: totiž keď politik začne hovoriť o tom, koho posadí do basy, komu zhabe majetky a ako bude čistiť chliev, vtedy treba okamžite zbystriť pozornosť," napísala s tým, že nič z toho nemá v právnom štáte právomoc.

"Mrzí ma, že ste premenili politickú súťaž na zápasnícky ring, kde krik, zloba, strašenie zverejnením nahrávok či vydieranie detektorom lži sa stali symbolom úpadku slovenskej politickej kultúry. Pochovali sme debaty o ideáloch, o hodnotách, vízii o smerovaní krajiny, pretože ich prekričalo vaše politické gladiátorstvo: cieľom politiky sa stalo púhe ničenie nepriateľov. Toto vôbec nie je žiadne hrdinstvo, toto je skaza, s ktorou sa slovenská politická scéna bude musieť dlhobo vyrovnávať," uzavrela a vrátila sa k premiérovej diplomovke, ktorá je podľa nej len ukážkou toho, ako škaredo premiér ťahal ľudí za nos a ako im ponúkal falošný obraz Igora Matoviča, ktorý si mali pestovať ako svätý obrázok. "Politik, čo všetkým ostatným smietky z oka ťahal, len brvná vo svojom oku nevidel. Ako sa u nás v Trnave hovorí: takto ste ludzí na jedna dvacat vyvédli," dodala na záver.