Skritizoval Matoviča a odišiel. Aj takto by sa dala popísať situácia okolo skúseného analytika Tomáša Hellebrandta, kt​orý o svojom odchode z ministerstva financií informoval koncom minulého týždňa. A hoci tak rezort neupúšťa práve v najpriateľskejšom duchu, zdá sa, že verejný vzdor by sa niekdajšiemu študentovi prestížnej Oxfordskej univerzity mohol vyplatiť. Prácu by mu zrejme rada ponúkla samotná prezidentka Zuzana Čaputová (49)!

Špičkový ekonóm v minulosti pôsobil najmä v zahraničí, na Slovensko sa vrátil len pred piatimi rokmi. A aj keď ide o analytika, na ktorého prácu svietia kamery iba zriedka, v slovenskom mediálnom priestore meno Hellebrandt nie je neznámym pojmom. Naposledy rezonovalo v roku 2017, keď spoločne s manželom Georgom prišli podporiť dúhový pochod v Bratislave. Ale aj rok predtým, keď médiá pozval na svoju symbolickú svadbu do Liptovského Hrádku. Tá skutočná sa konala vo Washingtone.

"Otázka ideálu manželstva sa dotýka našich najcennejších vzťahov a je preto pochopiteľné, že debata na tuto tému je často vášnivá a rozporuplná. Je to však debata, ktorú musíme viesť. Je to debata, ktorú žiadne referendum, žiadne rozhodnutie súdu a žiaden akt parlamentu nedokáže umlčať. Je to debata, v ktorej láska a pravda stoja na našej strane, ale zvíťazia iba vtedy, ak v sebe nájdeme odvahu prehovoriť," poznamenal Hellebrandt na margo homosexuálnych sobášov počas prejavu na dúhovom pochode pred niekoľkými rokmi.

​Najnovšie vzbudil analytik mnoho vášní statusom na sociálnej sieti, prostredníctvom ktorého oznámil svoj odchod z ministerstva financií a zároveň podrobil drsnej kritike súčasného financmajstra Matoviča. "Absolútny nezáujem vedenia ministerstva o odborné stanoviská, prípadne aktívna snaha o zabránenie šírenia výsledkov mojej analytickej práce vo verejnom priestore vytvárajú pocit, ktorý je pre človeka s mojim mentálnym nastavením neznesiteľný. Pocit zbytočnosti," napísal Hellebrandt, na čo zareagovala aj hlava štátu Zuzana Čaputová, ktorá analytikovi nepriamo ponúkla spoluprácu. "Budem rada, keď sa niekedy stretneme. Nestraťme motiváciu robiť pre Slovensko," píše sa v závere sms správy od prezidentky, ktorú Hellebrandt zverejnil.

Pre Hellebrandtovo členstvo v Progresívnom Slovensku sa však krátko na to vo verejnom priestore objavila polemika, či analytik nemohol byť zaujatý. Tieto úvahy Hellebrandt rázne odmietol s tým, že jeho verejný angažmán na ideovej konferencii progresívcov sa udial osem mesiacov pred tým, ako začal pracovný pomer na ministerstve financií. "Odkedy som nastúpil do štátnej služby, som sa verejne neangažoval v PS a nezúčastnil som sa na žiadnej z ich kampaní. Dokonca som sa stránil aj rôznych straníckych spoločenských akcií," dodal. A poukázal na definíciu princípu politickej neutrality definovanú v etickom kódexe štátneho zamestnanca. O otázkach denníka Plus JEDEN DEŇ, čo by malo byť predmetom diskusie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a či od nej dostal nejakú konkrétnu ponuku však Hellebrandt verejne hovoriť nechcel.

