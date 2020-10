Druhá vlna pandémie koronavírusu udrela na Slovensku so všetkou razanciou. Dôkazom toho sú čísla a počty infikovaných, ktorých len počas piatka pribudlo na území našej republiky rekordných 1887. Premiér Igor Matovič (47) preto jednoznačne povedal, že dôjde k ďalšiemu sprísneniu opatrení na Slovensku. Urobil tak počas špeciálnej relácie na TA3!

Matovič sprísňovanie opatrení počas dušičiek opäť nevylúčil a podotkol, že v prípade rastúcich čísel nebude mať vláda inú možnosť. Pri otázke, kedy by mohlo prísť k prvému sprísňovaniu pravidiel premiér naznačil, že sa bude opierať o rady epidemiológov. “Aj počas prvej vlny som sa spoliehal na odborníkov,” dodal.

Premiér priznal, že v prípade Sviatku všetkých svätých má určitú obavu z hromadného cestovania. “Samozrejme, že by to bolo obrovské riziko, no spolieham sa na zodpovednosť ľudí. Zosnulí nám určite odpustia, ak k ich hrobom prídeme o niekoľko týždňov neskôr,” povedal. Matovič tiež počas relácie niekoľkokrát prízvukoval, že víťazstvo nad pandémiou nemá v rukách vláda, ale všetci obyvatelia našej krajiny. Podľa premiéra je dôležité správať sa zodpovedne za každých okolností. Premiérove slová v neskoršej časti relácie potvrdil aj profesor Krčméry, ktorý rovnako uviedol, že sa počas sviatkov „nič nestane, ak sa za svojich blízkych pomodlíme doma.“

Za veľký problém predseda vlády označil aj situáciu na Orave, kde mali podľa miedializovaných informácii miestni obyvatelia obchádzať pravidlá organizovaním veľkých osláv či svadieb v blízkom Poľsku. „Je to tak naivné, hlúpe a ignorantské k ostatným, že nechápem túto sebeckosť, ktorá sa z nás prediera. Dokazujeme si, že sloboda je pre nás najcennejšia a životy iných ľudí je pre nás vedľajšia hodnota. Verím, že však takýchto ľudí bude ubúdať,” povedal.

Premiér priznal, že veľké obavy má aj z prichádzajúcej chrípkovej sezóny. “Dostať chrípku a Covid-19 zároveň, to je už pomaly krížik nad tým pacientom. Chrípková sezóna sa blíži a preto sa snažím biť na poplach,” povedal premiér s dôvetkom, že je dôležité dodržiavať zásadu ROR (rúška, odstup, ruky).