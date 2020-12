Premiér Igor Matovič sa počas večerných TV novín na Markíze vyjadril k rozhodnutiu vlády. Slovákom sa takisto snažil ozrejmiť aj ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre nich nejasné.

Situácia je na Slovensku vážna. Denne pribúdajú tisíce nových prípadov ochorenia COVID-19, plnia sa nemocnice a stúpa počet mŕtvych.

Hovorilo sa o tvrdom lockdowne, no včerajšie rozhodnutie ústredného krízového štábu prekvapilo asi mnohých. Matovič v relácii prezradil, prečo od neho ustúpili a prijali len ďalšie opatrenia, ktoré by mali znížiť denný prírastok počtu nakazených na COVID-19. „Malo by to mimoriadné ekonomické škody a ľudia pri tom trpia. Keby ideme do tvrdého lockownu, máme veľký problém," ozrejmil premiér.

Naďalej však verí, že ľudia budú zodpovední. „Ľudia môžu v podstate všetko. Zatvorené budú obchody, terasy a reštaurácie," dodal. Ako dôvod uviedol práve to, že majitelia, ktorí vlastnia reštaurácie s terasami igonurujú opatrenia.

Kostoly a fitnescentrá zostávajú otvorené, len sa pritvrdilo v tom, že sa musí viac testovať. Mnohí však apelujú na to, že takéto testovanie si bude vyžadovať množstvo odberných miest, zatiaľ ich je len 250. Premiér si však myslí, že tento počet je adekvátny.

Premiér v relácii tiež priznal, že prezidentka má päťkrát väčšiu popularitu ako má on, zároveň dodal, že nemôže nútiť ľudí, aby sa testovali. Vzhľadom na aktuálnu situáciu videl zavedenie lockdownu ako jediné riešenie.

Tretie kolo celoplošného testovania sa uskutočnilo v 460 obciach. Keďže bolo dobrovoľné, zúčastnilo sa ho iba 15 % obyvateľstva. Sám priznal, že ak by negatívny test bol priestupkou, testovania by sa zúčastnilo väčšie množstvo ľudí.

Premiér hodnotí nové opatrenia ako cestu dlhodobejšieho poklesu krivky.

Návrat detí do škôl

„Úradníci okolo Branislava Gröhlinga vraveli, že sa to nedá,"povedal Matovič . On im však ukázal, že sa to dá. Podľa jeho slov aj dnes prebiehalo v školách testovanie na COVID-19, ktoré od zajtra otvoria svoje brány pre deti. Školy si však všetko organizujú samé. „Do Vianoc školy bez testovania nebudú otvorené," dodal na záver relácie.

