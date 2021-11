Zákon o ochrane ústavných činiteľov hovorí, že nárok na štátom poskytnutú zvýšenú bezpečnosť, majú bývalí funkcionári ešte 90 dní po skončení vo funkcii. Z členov vlády majú na ochranku automaticky nárok predseda vlády, minister vnútra, minister obrany a minister spravodlivosti. Šéf Smeru Robert Fico (57) však po odchode z postu premiéra využíval počas vlády Smeru ochranku ďalšie dva roky. V tom čase ho obhajovala vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková (45). „Možno by ste boli radi, keby ma niekto zabil,“ bránil sa vtedy aj Fico. Na druhej strane Matovič, ako vtedajší opozičný poslanec, za to politika ostro kritizoval. Zmena prišla až po minuloročných voľbách. „Fico z hrušky dole. Dnešnou polnocou stratil nárok na bezdôvodne prideľovanú ochranku. Zbytočné mrhanie státisícov a bezbrehý papalášizmus skončil,“ napísal Matovič na sociálnej sieti krátko po voľbách.

Prekvapujúce bolo, že aj Fico si v tom čase našiel pozitívum, prečo nebyť chránený štátom: „Neželám si byť v žiadnom prípade pod kontrolou Matoviča.“ Situácia sa však v posledných mesiacoch zmenila. Matovičovi po abdikácii na post premiéra skončila lehota na ochranku koncom júna. No víťazovi parlamentných volieb dlhodobo klesá popularita, má mnoho odporcov a zažil aj niekoľko protestov pred jeho domom.

Bývalý predseda vlády Slovenskej republiky a predseda ľavicovej politickej strany SMER-sociálna demokracia Robert Fico. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Minister vnútra Roman Mikulec (49) sa možno aj preto rozhodol Matovičovi predĺžiť ochranku až do konca augusta, pričom šéf OĽANO tvrdil, že ju už nechcel. „Osoba môže odmietnuť ochranku, ale musí podpísať reverz,“ povedal bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník (59) s tým, že sa tak v prípade nešťastného incidentu chránia kompetentní. Začiatkom septembra Mikulec informoval, že Matovičovi sa už na ďalší mesiac ochranka nepredĺži. 21. septembra ale anonym nahlásil bombu v jeho dome! „Bola mi pridelená ochranka,“ povedal neskôr Matovič pre TV JOJ. Či sa tak udialo na základe anonymu, nechcel rezort vnútra konkretizovať.

Iróniou je, že práve Fico, na ktorého adresu minister financií posielal kvôli ochranke tvrdé odkazy, sa len prednedávnom objavil na fotografii v električke. „Ten pocit, keď môžeš cestovať električkou, zatiaľ čo Matovič bez pancierovanej limuzíny nemôže zájsť ani po rožky do večierky,“ okomentoval ju poslanec klubu Smer Ľuboš Blaha na sociálnej sieti.

Nasadenie ochranky môže podľa Zábojníka vzniknúť tak, že o ňu požiada osoba, ktorá má na to zo zákona právo, na základe verejne dostupných informácií, ale aj po zisteniach bezpečnostných zložiek. Minister vnútra ale vraj informácie nepreveruje. „On dá pokyn riaditeľovi Úradu na ochranu verejných činiteľov, či sú tie dôvody opodstatnené. Úrad má svoju operatívu a je povinný preveriť, či sú dôvody opodstatnené. Potom ministrovi podáva informácie a on rozhodne,“ dodal Zábojník. Je preto málo pravdepodobné, že politici ochranu zneužívajú, aj keď Zábojník túto možnosť nevylučuje: „Je to tenký ľad, pretože nie je problém nahlásiť si anonym, alebo ohrozenie, a iné dôvody. Toto musí byť preverované kompetentnými inštitúciami, či je to naozaj tak. Potom sa prijímajú opatrenia, lebo v konečnom dôsledku to platia daňoví poplatníci a to vyjde na niekoľko tisíc eur mesačne.“

