Vzťahy v koalícii

Deväť mesiacov po voľbách predseda vlády Igor Matovič zopakoval, že úloha premiéra je skutočne zložitá. Zopakoval, že pri rozhodnutiach aj zavádzaní opatrení sa musí dohodnúť celá koalícia. "Musíte byť schopný oprieť sa o koaličných partnerov," zopakoval s tým, že vo vládnej štvorke nechce nezhody. "Keď chce koaličný partner kritizovať, musí prísť s tým najskôr na koaličnú radu," povedal o odkazoch, ktoré si posielali ešte nedávno s ministrom hospodárstva Richadom Sulíkom prostredníctvom sociálnej siete. O tom, že by v tejto situácii odišiel z premiérskeho kresla, neuvažuje. "Slovensko nenechám napospas ľuďom, pre ktorých nie sú dôležité životy ľudí," naznačil.

V prieskumoch verejnej mienky však hnutiu OĽaNO aj pre nepopulárne opatrenia klesajú percentá. Igor Matovič tvrdí, že teraz nie sú tieto čísla pre neho zaujímavé.

O testovaní

Otázka, ktorá zamestnáva koalíciu v posledných dňoch, je aj to, kedy sa žiaci a študenti opäť z dištančného vzdelávania vrátia do škôl. "Kloktanie je prvok, ktorý chceme priniesť do škôl, aby sme deťom nemuseli robiť antigénové testy," povedal premiér. Ako možný termín sa skloňuje 7. december. Podmienkou je, že zriaďovatelia zabezpečnia pretestovanie detí a rodičov. "Deti si vykloktajú spoločnú vzorku, ktorá pôjde na PCR test," dodal Matovič.



Alternatíva pre obyvateľstvo je momentálne podľa neho v procese. Či to bude spôsob - od dverí k dverám - je nateraz otázne. Plošné testovanie nie je v hre. "Len hlúpy človek by predpokladal, že v tomto počasí pôjdeme týmto spôsobom," povedal šéf kabinetu.

O Kollárovej hospitalizácii

Posledné dni sa verejnosť zaoberá aj hospitalizáciou predsedu parlamentu Borisa Kollára. Do Nemocnice sv. Michala v Bratislave mali za ním prísť na koaličnú radu aj Igor Matovič, Richard Sulík a Veronika Remišová.

Šéf parlamentu Boris Kollár prehovoril o kauze návštev v nemocnici. Zdroj: facebook/ Boris Kollár

Vynára sa teda otázka, či by takéto stretnutie obhajoval, aj keby bol premiér v opozícii a na takéto stretnutie by išli predstavitelia Smeru-SD či Hlasu-SD. "Zrejme by som ich nazval papalášmi, ale vypočul by som si informácie, či to nebol zvláštny trakt," povedal Matovič s tým, že aj oni sa pohybovali v oddelenej časti nemocnici. Pripomenul, že trakt sa staval práve počas vlády Smeru.

O voľbe generálneho prokurátora

O novom šéfovi prokurátorov sa má rozhodnúť na schôdzi už na budúci týždeň. V hre je sedem mien. Matovič však pripomenul informácie o tom, že sa malo konať rokovanie medzi koalíciou a opozíciou. "Tú informáciu, ktorú som mal, považujem za hodnovernú," povedal. Kto z koaličnej štvorky mal rokovať s opozíciou, však nepovedal. Kým ešte nedávno sa hovorilo o tom, že poslanci by mali mať pri hlasovaní tzv. zelenú kartu, Matovič teraz už cúval. "Vzhľadom na riziko, že takéto snahy boli, tak si myslím, že by malo prísť k voľbe, keď bude dohoda v koalícii," ozrejmil.



O voľbe policajného prezidenta

Ministerstvo vnútra zatiaľ zaevidovalo troch záujemcov, prihlasovanie sa končí zajtra (pondelok 30. 11. 2020, pozn. red.). Sú medzi nimi aj dočasný šéf polície Peter Kovařík aj veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefan Hamran. Či by sa mal policajný prezident stretávať zoč-voči s premiérom, Matovičom odmietol. "Ja si osobne myslím, že nie, to by bolo prekročenie rubikonu, keby sa stretávali medzi štyrmi očami, to je trošku pokušiteľské," podotkol. Ktorý z nich by bol lepším na plnenie tejto funkcie, nechcel odpovedať. Najskôr si majú kandidátov podľa neho vypočuť poslanci.