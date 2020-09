Žiadny politik na Slovensku nie je v ostatných dňoch a týždňoch častejšou témou rozhovorov, hádok či konštruktívnych debát, ako premiér Igor Matovič (47). Najnovšie sa o to postaral sériou svojich statusov, ktoré zverejnil na profile na sociálnej sieti a opäť tak rozvíril vášne prakticky v celej krajine. Tentokrát to však okomentovali aj jeho politickí oponenti.

Na to, že je Igor Matovič jeden z najkontroverznejších politikov na našej scéne, sme si už všetci, vrátane neho, zvykli. Azda nikto nedokáže tak intenzívne rozprúdiť debatu, rozhnevať ľudí, ale aj motivovať občanov, ako práve náš súčasný premiér. Aj na základe jeho správania, vystupovania a štýlu komunikácie je Slovensko rozdelené na dva tábory. Na tých, ktorí ho uznávajú a doslova milujú a na tých, ktorých irituje, či dokonca privádza do zúfalstva.

Igor Matovič dokáže národ spájať, ale aj poriadne rozdeľovať. Zdroj: Dano Veselský

Z pochopiteľných dôvodov sa do druhej skupiny ľudí radí aj mnoho jeho politických oponentov, či už z iných politických strán, alebo aj takí, ktorí s ním kedysi spolupracovali, no radšej to vzdali. Matovičovi sa pravidelne darí rozzúriť inokedy pokojnú europoslankyňu Moniku Beňovú, jeho bývalého kolegu Alojza Hlinu, ktorý si to neskôr namieril do KDH, kde už však taktiež nie je šéfom, politických rivalov z Progresívneho Slovenska či zopár bývalých politikov na čele s Annou Belousovovou. Všetci títo mu v ostatných dňoch venovali hneď niekoľko štipľavých odkazov, ktoré rozhodne stoja za prečítanie. Názor si už ale urobte sami.

