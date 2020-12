Premiér Igor Matovič sa počas večerných Televíznych novín na Markíze vyjadril k dnešnému rozhodnutiu vlády a povedal aj svoj názor k množstvu aktuálnych otázok, ktoré v poslednom období výrazne rezonujú v spoločnosti.

Novoprijaté opatrenia nevyzerajú úplne ako tvrdý lockdown, vláda dokonca zaviedla aj viaceré výnimky. Podľa slov moderátorky aj sám minister zdravotníctva Marek Krajčí čakal prísnejší režim.

Premiér Igor Matovič sa k aktuálnej situácii vyjadril tak, že to, v akej situácii sa momentálne nachádzame, je naše vlastné zrkadlo. "Ak by sme súčasné opatrenia poctivo dodržiavali, mali by sme pohodové Vianoce," dodal.

Vyvrátil aj fakt, že otvorenie lyžiarských stredísk nesúvisí s Borisom Kollárom. Zaroveň argumentoval tým, že ak sa dodržia opatrenia pre lyžiarské strediská, ako napríklad, že maximálna kapacita kabínkovej lanovky bude stanovená na jednu osobu alebo členov spoločnej domácnosti a vytvoria sa „bublinky“, nič sa tam nemôže stať.

Počas sviatkov môžu Slováci spolu tráviť čas iba dve rodiny. Počas nasledjúcich troch týždňov sa dané dve rodiny môžu stretnúť aj viackrát, nemôžu sa však stretnúť s nikým iným .

Lídri štyroch strán strčili hlavu do piesku

Premiér Igor Matovič tvrdí, že je smutný z postoja Richarda Sulíka. Lídra SaS kritizuje, že neprišiel na tlačovú konferenciu, kde vláda oznámila lockdown a zákaz vychádzania. Po Sulíkovi to podľa premiéra „zabalila“ aj Veronika Remišová.

"Milan Krajniak je v karanténe, no na tlačovej konferencii mal svojho zástupcu. Ja som prišiel na záver tlačovej konferencie a neskrýval som sa," uviedol Matovič.

Podľa premiérových slov mal Sulík predložiť návrh na núkup testov, no testy dodnes nie sú. Keď premiér stále počúval päť týždňov výhovorky, ako sa všetko nedá, poprosil Sulíka, aby vypracoval zmenu zákona o verejnom obstarávaní.

Odvolanie Sulíka

Igor Matovič priznal, že už „dva-trikrát“ uvažoval nad tým, že odvolá ministra hospodárstva Richarda Sulíka za to, že doposiaľ neobstaral antigénové testy.

"Čo by to teraz pomohlo, ja chcem len to, aby nakúpil testy," povedal. Podľa jeho slov sa bez nich nezaobídeme. "Ja som ponúkol cestu, nech zmení zákon."

Matovičova demisia

"Zvažoval som hocičo", no k svojej prípadnej demisii povedal, že nechce uvoľňovať priestor ľuďom, „ktorí hovoria, že najlepšie je otvoriť reštaurácie“.

Spor s prezidentkou

Igor Matovič povedal, že pred niekoľkými dňami bol v Prezidentskom paláci, kde prezidentku požiadal o pomoc a o to, aby na seba verejne neútočili. Zuzana Čaputová podľa neho svoj postoj komunikovala cez médiá.

"Ja som minulý utorok či predtým pani prezidentku poprosil, aby ma verejne nevyzývala k ničomu a za tri hodiny mala tlačovú konferenciu, na ktorej ma verejne vyzvala..."

"Ja chcem mať s pani prezidentkou úprimný vzťah, myslím si, že je dobrá žena. Ja som pripravený si s ňou kedykoľvek sadnúť," dodal.

Premiér Matovič v TV Markíza vyzval ľudí, aby dodržiavali zákaz výchadzania aj lockdown: „Keď budeme dodržiavať opatrenia, Vianoce prežijeme v zdraví a nikoho nenakazíme.“ Zároveň prosil občanov, aby dodžiavali opatrenia. "Máme to v našich rukách," dodal.

