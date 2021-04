Igor Matovič ako nový minister financií obdržal hneď na začiatku kritiku od opozičných poslancov. „Myslím si, že Matovič sa vôbec nerozumie financiám, čo aj viackrát povedal. Napríklad že aj rodinné financie musí riešiť manželka, lebo on sa tomu nerozumie,” uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Kritiku podporuje aj fakt, že bývalý premiér neprišiel na svoju prvú tlačovú konferenciu ako nový minister, ale štyri hodiny po vymenovaní vlády sa stretol s prezidentom Finančnej správy Jiřím Žežulkom. Podľa našich informácií Ministerstvo financií SR pred tlačovkou nevedelo, kde sa Matovič nachádza a aký iný program má v kalendári. Dôvodom je aj to, že po zmene na čele rezortu ľudia nemajú poriadne podelené úlohy.

Podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša je normálne, že štátny tajomník zastupuje ministra na tlačovej besede. „Môže zastupovať ministra na vláde a dokonca aj na medzinárodných konferenciách,” hovorí pre náš denník. Podľa politológa Tomáša Koziaka zatiaľ nie je dôvod tvrdiť, že Matovič si neplní svoje úlohy alebo že sa nechce stretnúť na spoločnej tlačovke s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. „Dôvodov je skutočne veľmi veľa a áno, Sulík môže byť jeden z nich – ak sa nebudú stretávať pri verejných prezentáciách, tak to môže niečo naznačovať,” uvádza politológ.

Vzťahy bývalého premiéra a ministra hospodárstva sa podľa ich slov urovnali a Sulík Matoviča pozval aj na obed. „Ministri Matovič a Sulík sa na spoločnom stretnutí ešte nedohodli,” uvádza Ministerstvo hospodárstva SR pre náš denník. Do budúcnosti preto ostáva otázne, či sa títo dvaja predstavitelia budú stretávať na spoločných tlačovkách. Politológ komentoval aj fakt, že Matovič neprišiel na svoju prvú tlačovú besedu ako minister financií. „Zatiaľ z toho pravidlo nerobme. Pokiaľ by sa to opakovalo, tak potom by to vyvolávalo otázky,” uzatvára.

Podľa informácií z ministerstva financií sa tlačová beseda premiérovi prekrývala s inými povinnosťami. „Keďže táto tlačová beseda bola dlho dohodnutá a pôvodne tam mal prísť bývalý minister financií Heger, ktorý je už premiérom, a pán Matovič mal naplánované iné stretnutie, ktoré dohodol ešte počas toho, ako bol premiérom, nemohol sa zúčastniť,” uviedol rezort. O aké stretnutie konkrétne išlo, sme sa však nedozvedeli.