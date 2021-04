Nič sa nezmenilo? Expremiér Igor Matovič (47) svojím posledným verejným vystúpením opäť dokázal prekvapiť. Bol to totiž on, kto z pozície ministra financií informoval národ o uvoľneniach protipandemických opatrení. Premiér Eduard Heger (44) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) boli pri tom iba štatistami.

V posledných dňoch sa v súvislosti s pandemickým vývojom vynárajú optimistickejšie správy. Na tlačovej besede o tom v stredu informovali premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a aj minister financií Matovič. Práve on mal hlavné slovo. „Igor Matovič sa za 10 rokov v politike nič nenaučil. Chápe ju ako čisto spontánnu záležitosť a jeho fungovanie je vyložene infantilné a správa sa pudovo,” hovorí politológ Miroslav Řádek. „Nájde si problém a má priam spasiteľské nutkanie ho vyriešiť,” dodal. V tomto prípade je jeho „srdcovou záležitosťou” koronavírus.

Štefančík to vidí podobne. „Matovič nepochopil a ani nechce pochopiť, o čom koaličná kríza bola a určite nepochopil, že nie je predseda vlády a v rámci zákona má kompetenčne vymedzené právomoci, ktoré má riešiť - sem patrí napríklad Plán obnovy,” dodáva, že je typ človeka, ktorý nechce rešpektovať, že si nemôže robiť, čo chce. „Stále má v hlave, že on je predsa ten najdôležitejší,” tvrdí pre náš denník. Řádek na adresu expremiéra dodáva: „Toto jeho križiacke ťaženie proti korone sa snaží vyriešiť doslova za každú cenu. A výsledkom má byť, že na konci predstúpi pred verejnosť s fantastickými výsledkami. A preto bol aj na tlačovke,” hovorí, že podľa neho Matovič takýto postoj zaujme do konca pandémie.

Sociológ Michal Vašečka pre český týždenník Respekt povedal, že o vládnutí Igora Matoviča sa nedá komplexne hovoriť bez toho, aby sme nehovorili o jeho osobnosti, ktorá vykazuje črty histriónskej poruchy. V následnej otázke od Denníka N vysvetlil, ako táto porucha ovplyvnila jeho vládnutie. „Na charakteristiku histriónskej osobnosti sedí Igor Matovič úplne perfektne. Dlho som nevidel, aby nejaká charakteristika až takto neuveriteľne na niekoho sadla. Igor Matovič politiku ako remeslo úplne neovláda, aj keď sa to postupne učí. No typ jeho osobnosti prehlušil všetky ostatné dimenzie. Nie je konsenzuálny, je pomerne konfliktný a sebastredný, až narcistne vidí najmä sám seba. Na akýkoľvek problém reaguje cez seba – že mu niekto ublížil. Je schopný v mesiášskom štýle hovoriť o sebe, ako o niekom, kto má nárok na to, aby odpúšťal ľuďom, ktorí mu ublížili,” dodal.

