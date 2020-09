Hoci sa Matovič zdráhal návrhy nových opatrení konkretizovať, priznal, že situácia je mimoriadne vážna. „Nebudem konkretizovať návrhy. Situácia je mimoriadne vážna a myslím si, že musíme prijať veľmi zásadné rozhodnutia a veľmi odvážne rozhodnutia,"komentoval s tým, že nechce povedať, či by mohlo dôjsť k takým opatreniam, aké sa prijali počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Premiér očakáva, že rokovania budú prebiehať tri až štyri hodiny.

Aj počas víkendových dní pritom Slovensko prekračovalo hranicu 400 infikovaných denne, čo premiéra vyburcovalo k ostrej reakcii. „478 túto sobotu (minulú 131), to je nárast o 265 %! Prosím každého človeka otvorenej mysle, aby ste vo svojej rodine a priateľom vysvetlili, ako je veľmi dôležité s okamžitou platnosťou nasadiť najprísnejšie možné ochranné opatrenia a nečakať na príkazy zvrchu,“ odkázal Matovič Slovákom ešte počas víkendu, pred zasadnutím krízového štábu.

Vo svojich víkendových vyhláseniach apeloval na Slovákov, aby zrušili akékoľvek plánované podujatia vrátane svadieb, rodinných osláv či karov a za rizikové zrejme považuje aj obyčajné kamarátske návštevy. Opatrenia navrhované pandemickou komisiou budú podľa premiérových slov od 1. októbra určite platiť, no zároveň priznáva, že ani tie nemusia byť dostačujúce. „Obávam sa, že za tak drastického nárastu počtu prípadov, budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí akéhokoľvek druhu (rodinné, firemné, kultúrne, športové, cirkevné...) pokiaľ krivke nárastu spoločnými silami nezlomíme väzy,“ uviedol na sociálnej sieti.

Krízový štáb by teda mal definitívne uviesť do praxe odporúčania z piatkového zasadania pandemickej komisie, prípadne pristúpiť k ešte prísnejším opatreniam. Podľa záverov pandemickej komisie by sa podmienky pre organizovanie hromadných podujatí od 1. októbra mohli sprísniť nasledovne.



V exteriéri bude môcť sedieť najviac 200 ľudí, v interiéri 100. Hromadné podujatia, na ktorých majú ľudia stáť, majú sa zakázať. A účasť na svadbách sa má obmedziť na 30 ľudí. „Nešťastie, ktoré sa na Slovensko rúti, zastaví jedine zomknutie všetkých zodpovedných ľudí na Slovensku. Ľudí, pre ktorých je ochrana zdravia a životov aj cudzích ľudí rovnako dôležitá ako zdravie a život ich samých,“ vyhlásil Matovič.