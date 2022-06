Nečakané slová minister financií vyslovil po pondelkovej tlačovej konferencii. Reagoval tak na otázku ohľadom prieskumu agentúry Focus TV Markíza, podľa ktorého lídrovi OĽaNO dôveruje len 11 percent opýtaných. "Urobili ste zo mňa Žida 21. storočia. Tak ako boli v nacistickom Nemecku za všetko vinní Židia, tak mnohí ľudia na Slovensku chceli vytvoriť niekoho, kto bude za všetko vinný. Či už počas koronakrízy alebo neskôr a podarilo sa to," prekvapil reakciou.

Podľa spomínaného inštitútu Igor Matovič hanobí pamiatku obetí holokaustu a povzbudzuje antisemitov. "Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv ostro odsudzuje výroky ministra financíí a lídra OľaNO Igora Matoviča,“ napísal IĽP.

Igor Matovič Zdroj: TASR

Inštitút vo svojom stanovisku uvádza, že predstaviteľ vlády krajiny, ktorá sa podieľala na holokauste, by mal v tejto súvislosti mimoriadne vážiť slová. "Igor Matovič však robí presný opak a svojimi nevkusnými výrokmi relativizuje holokaust, znevažuje pamiatku obetí nacizmu a nahráva antisemitom," odkázal IĽP. Inštitút tiež pripomenul, že občanov židovského pôvodu počas tzv. Slovenského štátu najprv pripravili o slobodu, potom o majetok a nakoniec väčšinu z nich aj o život. "Takto sme stratili vyše 70 000 ľudí. Relativizácia holokaustu a podpora antisemitizmu, včítane tej nepriamej, nemá v demokratickej spoločnosti miesto.” uviedol riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher

Inšitút ľudských práv teraz vyzýva ministra financii aby sa za svoj výrok verejne ospravedlnil. "V opačnom prípade, po porade s právnikmi, podnikne adekvátne právne kroky."

Denník Plus JEDEN DEŇ požiadal o reakciu aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, ktorý však nateraz odmietol slová ministra komentovať. "Zatiaľ to komentovať nebudeme," odkázal hovorca Gajdoš. Rázne stanovisko však poskytol známy politológ židovského pôvodu Grigorij Mesežnikov. "Povedal by som, že podobné výroky sú veľmi nevhodné. Je to klasický prípad trivializácie skutočných obetí, porovnaním nejakých svojich problémov, ktoré sú neporovnateľné s utrpením tých, ktorý skončili v koncentračných táboroch a nakoniec v spaľovniach."