Odkedy Matoviča vystriedal na premiérskej stoličke Eduard Heger, šéf OĽaNO sa v médiách viditeľne odmlčal. Čo je za tým? „Vždy som sa snažil s novinármi komunikovať dobromyseľne, a myslel som si, že novinári dokážu stáť na dobrej strane. Ako som sa stal ale premiérom, začali tak podlé a veľakrát až dehumanizačné útoky. Správali sa ku mne pomaly ako k nie človekovi,“ objasnil dôvody svojej odmlky Matovič v Rádiu Expres. Kvôli neustálym útokom novinárov sa rozhodol rezignovať. „Vnútorne som sa rozhodol, že nebudem stáť na strane všetkých ľudí. Chcem stáť na strane dobrých ľudí,“ uviedol. Ako dodal, tak ako medzi obyčajnými ľuďmi, tak aj medzi novinármi sa nájdu dobrí aj zlí ľudia.

Podľa ministra majú Generálnu prokuratúru (GP) tvoriť ľudia, ktorí sa zastávajú práva a nedržia žiadnu stranu. Očakáva preto veľmi rýchlu a intenzívnu debatu odborníkov na riešenie sporného paragrafu 363. „Pri takomto závažnom očistnom procese, ktorý na Slovensku prebieha, nemôže to na konci stáť na rozhodnutí jedného človeka,“ povedal v súvislosti s prepustením exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Zopakoval, že snaží sa pochopiť rozhodnutie GP , ale je to pre neho ťažké.

Podľa Matoviča je úprava sporného paragrafu potrebná. Mohol by sa podľa jeho slov upraviť tak, aby generálny prokurátor nezastavoval trestné stíhanie, ale naopak v prípade, ak nižší prokurátor zastavil trestné stíhanie, mohol konanie nanovo otvoriť. Zmena v paragrafe by údajne mohla byť známa do dvoch týždňov.

Z koalície jedine hnutie Sme rodina víta rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade prepustenia Pčolinského. Súčasne pri úplnom zrušení sporného paragrafu Sme rodina aj pohrozila odchodom z koalície. Podľa slov Matoviča je šéf Sme rodina Boris Kollár úprimne presvedčený o tom, že v prípade Pčolinského sa stala krivda a neboli dôkazy.

„Priznám sa úprimne, sám som mal pochybnosti tom, či to stojí na faktoch,“ uviedol minister financií. Konanie GP podľa neho síce Pčolinskému pomohlo na slobodu, ale nepomohlo mu to na očistenie mena. Moderátor Matovičovi v tejto súvislosti pripomenul, že Kollár sa odvoláva na to, že Vladimír Pčolinský bol v kolúznej väzbe len na základe výpovede dvoch kajúcnikov. Tú istú rétoriku používa aj líder Smeru Robert Fico. Podľa Matoviča je ale Ficova motivácia úplne iná. „Fico sa bojí o vlastnú prdel, že skončí v base spolu s jeho kumpánmi,“ reagoval. „Jemu tak strašne prihára, preto chodí po Slovensku ako motorová myš a všade robí mítingy,“ povedal Matovič.

Odstrelila Kovaříka mafia? - pýtal sa moderátor. „Ja si myslím, že áno,“ odpovedal Matovič. „Mafia v súčinnosti s niektorými skorumpovanými novinármi, ktorí sa systematicky snažili vytvoriť nejaký obraz policajného prezidenta Kovaříka. On čestne odišiel, lebo nechcel pod takýmto obvinením fungovať, aj keď obvineniu nedôveruje,“ uviedol minister financí na margo odchodu policajného prezidenta Petra Kovaříka.