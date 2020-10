Na poslednom brífingu premiéra Matoviča prišiel na pretras aj plán obnovy, ktorý už predstavila každá z koaličných strán, okrem vládnej OĽaNO. Najdôležitejší dokument, ktorý by mal byť pre ďalšiu budúcnosť Slovenska, okomentoval premiér svojsky už v septembri.

"Je to zásobník všetkých bolestí Slovenska, ktoré cítia odborníci na ministerstvách, ktoré sa tu dlhé roky počas vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho neriešili,"povedal Matovič v dobe, kedy dokument unikol na verejnosť. V tom čase sľuboval, že na pripomienkovanie bude ešte dosť času.

Na otázku zo štvrtka, ktorá sa priamo týkala predstavenia plánu, reagoval ešte atypickejšie. "Vieto no, včera som bol asi do pol jednej v noci na ministerstve financií a s Eduardom Hegerom sme sa k tomu snažili nie, že dostať, ale skompletizovať návrh, ale potom sme to jednoducho vzdali. Jednoducho na to nemáme nervy. Ľudsky, nemáme na to energiu," priznal premiér s tým, že pracujú 18 hodín denne a sústredia sa primárne na Covid-19.

Zaujímavá otázka odborníka: Nemal byť dokument už hotový?

Politológ Miroslav Řádek upozornil, že ho takto ladený výrok o najdôležitejšom dokumente neprekvapuje. Skôr sa pozastavil nad skutočnosťou, že strana Za ľudí už pred pár týždňami prišla podľa neho s mimoriadne hlúpym nápadom. Parlament by podľa nej nemal rozhodovať o ničom inom len o korone, čo prináša ďalšie kvantum otázok, pretože pandémia zasahuje do každej jednej zložky nášho života a nesmie paralizovať zákonodarný orgán.

Na snímke je záber z rozhovoru s politológom Miroslavom Řádkom pre denník plus1deň Zdroj: PAVOL BARTONEK

"Ja mám pocit, že vláda rezignovala na riadenie štátu a premiérove výroky tohto typu, že na to s Hegerom nemajú nervy, sú z toho istého súdka," upozornil politológ s tým, že politikom "netreba skočiť" na to, že pracujú viac, než každý jeden občan, ktorému je pracovať umožnené. "Treba si zároveň uvedomiť, že premiér Matovič sa sťažuje, že nemá energiu na dokument, ktorý mal byť už dávno hotový.Premiér Matovič si privoláva svoj politický pád a to nielen prípavou celoplošného testovania, ale aj svojimi výrokmi, že už nikdy nechce byť premiérom," poznamenal drsne politológ.