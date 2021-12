Matovič prišiel OPÄŤ s novým návrhom, ako rozdávať peniaze: STOVKY eur v HOTOVOSTI za vakcínu?

Poukazy v hodnote 500 eur ako motivácia pre seniorov pri očkovaní by sa mohli zmeniť na menšiu sumu a vyplácať by sa mali v hotovosti pri tretej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Tieto peniaze by seniori mohli použiť na ľubovoľný účel.