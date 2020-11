Matovič vo veci zaujal nekompromisný podstoj. "To by sa v žiadnom prípade diať nemalo," vyhlásill v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Nepáči sa mu ani vynášanie informácií zo spisov do médií. "Keď chceme zabezpečiť absolútnu nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní, musíme akýmkoľvek pochybeniam predísť,"skonštatoval.

V súvislosti so zadržaniami sudcov či policajných funkcionárov premiér uviedol, že polícia má absolútne rozviazané ruky. O akciách NAKA súvisiacich so zadržaním policajných funkcionárov sa podľa svojich slov dozvedel z médií. Odmieta preto politickú objednávku. Matovič verí, že aj prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bude "dotiahnutý do konca" a spravodlivo odsúdení budú objednávatelia i vykonávatelia vraždy.