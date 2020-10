Pred dnešným zasadnutím vlády sa premiér Igor Matovič OĽaNO opäť vrátil k včerajšiemu incidentu. Vyzerá to, že vojna medzi premiérom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom je opäť na stole a zdá sa, že bude ešte horšia než počas prvej vlny!

Poriadny náklad na svoju hlavu si minister hospodárstva Richard Sulík vyslúžil už včera. Na rokovaní Ústredného krízového štábu sa totiž posťažoval na nedostatočné dáta, ktoré by vypovedali o tom, kde sú ohniská nákazy. Richard Sulík totiž patrí k odporcom zatvárania ekonomiky, čo bolo trecou plochou medzi ním a premiérom Matovičom už na jar. Dnes je zrejmé, že tento konflikt medzi nimi sa nevyriešil, ale len utlmil. Predseda vlády mu dnes poslal mimoriadne neslušný a tvrdý odkaz.

Pred rokovaním vlády sa šéf kabinetu opäť pristavil pri tom, že Richard Sulík nebol na krízovom štábe po celý čas. "Jemu je prednejší nedeľný obed v luxusnej reštaurácii," osopil sa premiér na adresu svojho ministra. Reagoval tým na skutočnosť, že tak ako pred pol rokom, aj dnes si politici vymieňajú štipľavé správy cez sociálne siete.



Richarda Sulíka ďalej obvinil zo sabotáže s tým, že cieľom opatrení je minimalizovať pohyb občanov. "Strávil na krízovom štábe jednu hodinu, lebo veď si užíva víkend," pokračoval premiér, pričom jeho obvinenia mali stúpajúcu tendenciu. "Chce aby sme dopadli ako Bergamo? Je pre neho obed v luxusnej reštaurácii prednejší než život človeka?" uzavrel premiér.

Do Sulíka si kopli aj ďalší

Všetci v koalícii sú podľa Matoviča zhrození zo správania Sulíka. Premiér tvrdí, že to považujú "za mimoriadne nezodpovedné." "Všetci sme sa potrebovali postaviť za tieto nepopulárne opatrenia spolu," uviedol premiér. Tvrdí, že zo strany Sulíka ide o "sabotáž mimoriadne dôležitých opatrení, ktoré nás majú chrániť predtým, aby sme si úplne zatvorili krajinu."Podľa neho ide o nehodné správanie predsedu koaličnej strany.

Matovič tvrdí, že Sulík už nemá jeho dôveru viac ako priateľ. Zároveň dodal, že predseda SaS sa vezie na Kotlebovej vlne. Podotkol aj to, že ak by Sulík zostal na krízovom štábe, tak by dáta mal. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nevníma konanie Sulíka ako dobré a férové.

"Nemyslím si, že je solídne, keď sa niekto na začiatku rokovania zdvihne, odíde a vyjadrí svoj názor bez toho, aby si vypočul iné názory a argumenty,"povedal minister. Na rokovaní ústredného krízového štábu podľa neho zaznelo dostatok relevantných údajov a množstvo dát. Deklaruje, že sa diskutovalo aj o dátach, ktoré Sulíkovi chýbali. Mikulec si však nemyslí, že sa vláda ocitla na pokraji koaličnej krízy.

Richard Sulík zareagoval jasne. Na odkaz, že SaS by mala mať lepšieho lídra povedal: "O lídrovi SaS rozhodnú členovia strany." Minister hospodárstva trvá na tom, že dáta hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi chýbajú. "Rozhodnutia nie sú racionálne," povedal s tým, že na premiérove útoky reagovať nebude.