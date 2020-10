Premiér tvrdí, že teraz by mala vláda držať pokope a spoločnými silami by mala bojovať proti koronavírusu. Obáva sa totiž, že do troch týždňov sa nemocnice môžu dostať do kritickej situácie: „Počet pacientov narastá a môže sa stať, že sa nebudú vykonávať operácie, ktoré by som nazval niečo medzi akútnymi a plánovanými.“

Matovič sa po opísaní vážnej situácie dostal aj k sporu so Sulíkom: „On chce byť za dobrého a naháňa si percentá. Mne je ukradnuté, akú mám podporu a koľko ľudí ma nenávidí.“ Matovič povedal aj slová, ktoré by čakal asi málokto: „Nemám ambíciu byť druhýkrát premiérom. Chcem ale vytiahnuť Slovensko z najväčšej krízy, v akej sa kedy nachádzalo.“

Najväčší spor medzi premiérom a ministrom sa týkal toho, že vláda nemá mať podľa Sulíka od odborníkov dáta o tom, koľko ľudí sa koronavírusom nakazilo v reštauráciách, kostoloch, divadle, či fitnescentrách. Matovič dnes ale povedal, že to sú nepotrebné údaje: „Dielče dáta sú nepodstatné. My potrebujeme znížiť mobilitu ľudí. Potrebujeme vypnúť všetko, čo k životu nepotrebujeme.“

Premiér si neodpustil ani slovný atak voči Sulíkovi: „Som rád, že Sulíkove slovo nemá na vláde žiadnu váhu. To, čo predviedol, je sabotáž. Sulík nazval odborníkov na koronavírus tajtrlíkmi. Keď povedal tláchaniny, tak to je ako tajtrlíci.“ Matovič povedal, že svojmu politickému partnerovi prestal dôverovať a že za priateľa ho považoval iba do včera! Ďuriš Nicholsonovú, ktorá sa Sulíka zastala, nazval odrhnutou od reality: „Nech žije tam v Bruseli.“

Anketa Na koho strane stojíte v prípade sporu Igora Matoviča s Richardom Sulíkom? Pravdu má Matovič 21%

Pravdu má Sulík 60%

Je to tak 50 na 50 0%

Na nikoho, hlavne by sa mali prestať hádať 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný