Premiér Matovič sa o celú situáciu začal intenzívne zaujímať pred dvoma dňami, kedy na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil status s výzvou: „Nevesty, chcem vám pomôcť, ale priznávam, že neviem ako presne. A nehanbím sa to priznať. Aj keď sa to na premiéra asi nenosí. Podľa návrhu Pandemickej komisie môže byť od 1. októbra na svadbe maximálne 30 ľudí, lebo svadby považujú za mimoriadne riziko pre šírenie vírusu. Čo s tým? Neklamme si, na svadbách nikto rúška nenosí (viem, o čom hovorím). Preto je to objektívne z pohľadu rizika veľký problém. Máte rozumný návrh ako z problémov von? Rád si ho prečítam dolu v diskusii.“

Predseda vlády Igor Matovič vymyslel tajný plán, ako organizovať svadby. Zdroj: Jaroslav Novák



Napriek vyše 2 tisíckam komentárov napokon premiér vymyslel vlastný nápad, ako celú situáciu vyriešiť. Následne ho prezentoval na rokovaní vlády, kde sa jeho idea premenila na skutočnosť. A s čím teda Matovič prišiel? „Na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí,“ povedal hneď v úvode. Ďalej dodal, že sa zavedú aj prísnejšie kontroly. Jedna z dvoch nepríjemných vecí sa týka nosenia rúška. „Pri jedení, pití a svadobných fotografiách nebudú vyžadované rúška, v iných situáciách budú potrebné,“ povedal. Druhou pomerne šokujúcou informáciou bolo, že na svadby budú chodiť náhodné kontroly z hygieny v sprievode polície.

Marek Krajčí prijal rozhodnutie Matoviča s pokojom. Zdroj: Jakub Kotian



Matovič chce, aby zodpovednosť za svadobné hostiny niesli majitelia reštaurácií. Zatiaľ však nevie, či to bude právne možné. Majiteľ by podľa Matovičovho návrhu musel Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva nahlásiť 48 hodín pred konaním svadby, že sa u neho bude konať hostina. Na základe toho by mal regionálny hygienik zverejniť manuál a podmienky bezpečnej svadobnej hostiny. Ak budú na svadobnej hostine porušené odporúčania, tak bude majiteľovi uložená pokuta.