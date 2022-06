Vo štvrtok to po predstavení aktuálnej daňovej prognózy povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Rast príjmov samospráv vyplýva z odhadu rastu výberu dane z príjmu na tento aj na budúci rok.

"V skutočnosti podľa tejto daňovej prognózy, ktorá bola zverejnená, dostanú aj po aplikácii vyššieho daňového bonusu od 1. júla približne o 150 miliónov eur viac," povedal Matovič. Na tento rok rozpočet ráta s príjmami samospráv z podielových daní vo výške 3,442 miliardy eur a podľa aktuálnej prognózy by to malo byť 3,596 miliardy eur.

V budúcom roku bude podľa Matoviča situácia obdobná, i keď kladný rozdiel príjmov samospráv oproti rozpočtu bude o niečo nižší. "Stále je to plus 74 miliónov," priblížil Matovič. V budúcom roku by mali samosprávy dostať spolu 3,76 miliardy eur. "Myslím, že to je veľmi dobrá správa pre všetkých zodpovedných starostov a primátorov," dodal Matovič.

Podľa ministra preto nehrozí, že by samosprávy museli zvyšovať miestne dane a poplatky pre nedostatok financií. Poplatky podľa neho zvýši iba ten starosta a ten primátor, ktorý ich bude chcieť zvyšovať z iného dôvodu.