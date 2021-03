Matovič šokoval už na začiatku rozhlasovej relácie RTVS. "Možno aj áno," odpovedal totiž na otázku, či prišiel do rádia poslednýkrát na pozícii premiéra. Hneď na to však dodal, že si nemyslí, že skutočne odstúpi zo svojho postu. "Nevidím najmenší dôvod na to, aby kolegovia využili dôvod dovezenia dvoch miliónov vakcín na Slovensko na to, aby povalili vládu," dodal neskôr.

Premiér v súvislosti s koaličnou krízou aj kvôli Sulíkovým údajným "zúrivým" výrokom pošas interných rokovaní zvolil pomerne netradičnú taktiku. "Tri dni nehovorím nič. Nechal som Richardovi priestor, nech sa vyzúri. A na konci týždňa nech každý zhodnotí, kto z nás čo spravil," povedal na margo koaličnej krízy.

"Vítanie" ruskej vakcíny Sputnik V na košickom letisku vysvetlil ako propagáciu vakcíny. "O tom, že rokujem s ruským ministrom Manturovom, som koaličným partnerom povedal už možno na začiatku februára," povedal Matovič s tým, že koaličných partnerov priebežne informoval o rokovaní. Vyjadril sa aj k statusu na sociálnej sieti, v ktorom informoval o možnosti vrátiť vakcínu. "Ja som sa pred voľbami vyjadril, že budem taký istý a to aj som," vysvetlil netradičný spôsob politiky. Dodal, že od pondelka cítil obrovskú podporu od ľudí, oponovali podľa neho najmä "spriaznené médiá a bratislavská kaviareň".

"Ak by som odvolal Richarda Sulíka, spravil by všetko preto, aby povalil vládu," šokoval Matovič. Vysvetlil, že aj počas vlády Ivety Radičovej sa súčasný minister hospodárstva pokúšal ukončiť ju čo najskôr, aby vyvolali predčasné voľby. "Ja som do poslednej chvíle pobehoval do parlamente a hovoril som, že euroval bude a Fica dostaneme ako bonus," povedal o roku 2011. Aj napriek tomu však hlasoval proti eurovalu. V diskusii to zdôvodnil tým, že jeho hlas by nezavážil.

"Myslím si, že Richard Sulík urobí všetko pre to, aby táto vláda padla tak, ako pred 10 rokmi spravil všetko pre pád Radičovej vlády," odpovedal na otázku, či podľa neho padne vláda. Jeho "plán" mu chce prekaziť. Jeho motiváciou podľa Matoviča nie sú len vysoké preferencie. Sulíka obvinil z toho, že zrejme koná v mene ľudí, ktorí chcú ukončiť masívne zatýkanie vysokopostavených ľudí. Ministra zdravotníctva Marka Krajčího by nechcel "obetovať". Podľa premiéra na to nie je dôvod a nezaslúži si to.

Výroky poslanca z klubu OĽaNO Jána Krošláka, v ktorých kritizoval premiéra, odmieta komentovať. Nálada medzi poslancami OĽaNO je podľa neho dobrá a sú súdržní.



R. SULÍK: NECHCEME PREDČASNÉ VOĽBY

Potrebujeme rekonštrukciu vlády na základe toho, ako je zložená NR SR. O nič iné mi nejde, nemám dôvod prehovárať na predčasné voľby a ani som to nerobil. Píšem to, lebo som si to práve vypočul z úst premiéra a takéto klamstvá jednoducho nemôžem nechať nepovšimnuté. Je mi ľúto, že musíte toto počúvať ešte aj v sobotu.