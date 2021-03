Mnohí Slováci sa k informáciám o zverejnenom čísle snažili dopátrať prostredníctvom portálu 09xy.sk, kde si používatelia stránky môžu vymieňať skúsenosti napríklad o podvodných kontaktoch, ktoré sa od Slovákov v minulosti pokúšali vylákať peniaze.

Snáď pod žiadnym iným číslom však nemožno nájsť toľko zaujímavých komentárov ako práve pod tým na premiéra. "Furt mi volá, že som nenakúpil testy a mám ísť kopať hroby. Blokol som," nechal sa počuť použivateľ, ktorý si sa podpísal ako Richard Sulík. "Je to fake. Predstavuje sa ako premiér SR a ponúka plošné testovanie. Potom splietal niečo o Sulíkovi a prezidentk," pridal sa ďalší. "One tíme mi volal, že mám ísť na plošné testovanie, next time stratili moju vzorku a že musím ísť znova. Hovorím si: oh Nou," zažartoval Marek - Viac komentárov nájdete v galérii.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka si však zrejme premiér do istej miery za vyostrenú situáciu môže sám. Keď sme ho totiž žiadali o reakciu na vzniknutú situáciu správanie Baťu odmietol komentovať. "Správanie sa R. Baťa ma nezaujíma, pretože ide o súkromnú osobu. Predpokladám, že podobné hulvátske správy dostáva nielen predseda, ale rovnako ostatní politici pravidelne," zhodnotil. "Čudujem sa len premiérovi, že na podobné vulgárnosti reaguje. Ale práve toto je dôvod, prečo Matovič tak rýchlo klesá na popularite. Zabudol totiž, že nemá riešiť banality a emocionálne výlevy súkromných osôb, ale vládnuť, brať úrad vážne a rozlišovať medzi tým, čo je dôležité a čo nepodstatné," uzavrel politológ.