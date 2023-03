Okolo stovky ľudí prišlo na debatu s Igorom Matovičom (OĽaNO) do Námestova. Oravčania mu pripomenuli testovanie na koronavírus, ale aj vykričali, že na nich poslal ministra Jána Budaja či ministra Samuela Vlčana. Za to im poslanec sľúbil, že elektrina bude za dobrú cenu aj po parlamentných voľbách.

„Pán Matovič, ste celkom v poriadku?“ spýtal sa hneď Oravčan. V odpovedi Matovič siahol do minulosti a spomenul Roberta Fica zo Smeru a Petra Pellegriniho z Hlasu. „Okradli nás za dvanásť rokov o 30 miliárd eur. Neviem, či viete, koľko je to núl,“ podpichol Matovič po svojom.

Ďalší Oravčan v stredných rokoch ho zasa vyzval, aby sa ľuďom ospravedlnil za to, ako ich nazýval počas pandémie. Matovič sa ohradil, že ľuďom nenadával do opíc alebo dezolátov. A keď hovoril o štekajúcich psoch – čím myslel čakajúcich na hraniciach Slovenska, tak len citoval arabské príslovie o štekajúcich psoch a ďalej idúcej karaváne. „Dobre, tak sa neospravedlníte, nech si ľudia urobia názor sami,“ reagoval pýtajúci sa.

„Ak by sme boli súčasťou vlády, v žiadnom prípade žiaden Slovák nepôjde bojovať na Ukrajinu,“ vyhlásil Matovič v ďalšej diskusii s tým, že neverí, že akýkoľvek „vojak z Európskej únie alebo NATO pôjde bojovať na Ukrajinu“.

Určite bývalý premiér nečakal, že práve na Orave mu niekto pripomenie plagiátorskú aféru. „Nemám rád falošných ľudí. Prečo ste vybľakoval na Danka, že je plagiátor? Prečo ste neodstúpili, keď ste plagiátor?“ hneval sa diskutujúci. Matovič sa bránil, že ako štvrtá už zamestnával dvetisíc ľudí a „diplomovka bola jeho posledná starosť“. Priznal však, že keby vedel, že má problém so svojou diplomovou prácou, tak by nekritizoval Danka.

V debate o testovaní sa Oravčania pohádali. Časť bola proti a tvrdila, že im boli obmedzované ľudské práva, časť zasa tvrdila, že to bolo správne. Slovne si vymenili názory aj na očkovanie. Prišli však aj podnikatelia, ktorí nedostali pomoc počas pandémie. Časť ich problémov chce OĽaNO ešte riešiť, hoci Matovič pripustil, že „Heger má vo vláde väčšinu“.

„Pán Matovič, najskôr ste na nás poslali Budaja, keď budeme mať lúky v Nature (sústava chránených území – pozn. red.), tak budeme hovno dojiť… Potom ste nám poslali Vlčana,“ začal jeden z gazdov. Tak minister životného prostredia Ján Budaj, ako aj minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan podľa diskutujúceho hatia obrábanie pôdy. Matovič, ale aj jeho pomocníci poslanci Michal Šipoš a Milan Kuriak sa priznali, že odpovedať nevedia.

Mladý muž, ktorí sa sťažoval na zlé cesty, ktoré patria pod župu – a župankou je nominantka OĽaNO Erika Jurinová, dostal radu, aby sa pustil do politiky. Okrem toho sa Matovič verejne pustil do bývalého splnomocnenca pre rýchlostné cesty Igora Janckulíka. Ten Matovičovi vytkol, že neovláda zásady verejného obstarávania a názory si vymenil aj s poslancami Šipošom a Kuriakom. Navzájom si vyčítali, kto stopol opravy mostov či ciest. Kedy však bude rýchlostná cesta až po Poľsko – to sa nikto z prítomných nedozvedel.

A hoci Matovič viackrát vyzýval ľudí, aby nekričali, v závere už on sám takmer kričal, že nekradne, pomáha, obhajoval očkovaciu lotériu, očkovací bonus a sľubovaných päťsto eur pre každého, kto príde voliť v septembri v predčasných voľbách. Plán B a C, ktorý vraj má pripravený, ak by jeho návrh neprešiel v parlamente, neskonkrétnil.

Ale stihol sa pochváliť, že ešte ako minister financií prišiel s iniciatívou, aby zostala „veľmi dobrá cena elektriny“ aj ďalej. „Môžem to hovoriť? Nemôžem to asi hovoriť,“ začal Matovič. „Ale dozviete sa pozitívne prekvapenie pre domácnosti… budú veľmi dobré ceny až po voľbách 2027,“ zatváril sa tajomne s tým, že tento týždeň by sa mala o tejto dohode s elektrárňami dozvedieť aj verejnosť.