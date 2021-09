Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa rozhodol, že krásny slnečný víkend využije naplno. Spolu so svojou manželkou Paulínkou sa vybrali na výlet.

Igor Matovič sa krásnou fotkou z výletu pochválil na sociálnej sieti. "Dnes sme sa boli s Pavlínkou pokochať… Síce sa mi kolená opačne otáčajú, ale stálo to za to," napísal Matovič.

Napriek tomu, že mu túra dala očividne poriadne zabrať, nevzdal to a dotiahol to do úspešného konca. Dokonca svojim fanúšikom urobil aj fotku.

Igor Matovič na svojich fanúšikov počas výletu nezabudol a urobil im fotku krásneho výhľadu. Zdroj: Facebook - Igor Matovič