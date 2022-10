Minister financií Igor Matovič (49) sa pri svojom odvolávaní bránil tak, ako to iba on sám vie. Veľkú časť prejavu venoval svojim kritikom, opozícii, neparlamentným stranám, prezidentke Zuzane Čaputovej a novinárom, pričom všetkých počastoval škaredými nadávkami!

Tak horúco nebolo v parlamente už veľmi dávno. Matovič si pri svojom vlastnom odvolávaní z funkcie zobral slovo hneď dvakrát a dokopy rečnil 4 hodiny. Občas sa snažil vyvracať dôvody na jeho odvolanie, no prevažne hlava-nehlava útočil na toho, kto mu akurát prišiel pod ruky. Šéf OĽaNO sa popri tom vracal k rôznym udalostiam a svojim interpretáciám toho, čo sa vlastne stalo. Pozabudol ale, že mnohé jeho slová už boli dávno vyvrátené faktami.

Matovič si spomenul aj na rok 2011 a pád Radičovej vlády: „Do poslednej chvíle som sa vtedy snažil presvedčiť Sulíka a SaS že nebláznite, povalíte Radičovej vládu.“ Matovič "pravdepodobne" zabudol, že pri hlasovaní o dôvere vlády Ivety Radičovej, ktoré bolo spojené s hlasovaním o Eurovale, sa zachoval rovnako, ako SaS. Vláda vtedy potrebovala podporu 76 poslancov, no našlo sa ich iba 55. SaS mala 18 zákonodarcov, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili, rovnako ako Matovič spolu s ďalšími dvoma poslancami OĽaNO (všetci sa do parlamentu dostali na kandidátke SaS). Keďže 55 + 18 + 3 je 76, je zrejmé, že Radičovej vláde by pomohlo iba to, ak by jej vyslovili dôveru všetci poslanci SaS aj OĽaNO vrátane Matoviča! Ako hlasoval, respektíve nehlasoval, pripomenula Matovičovi počas odvolávania poslankyňa liberálov Janka Bittó Cigániková (39) a jej kolega z klubu SaS Marián Viskupič (44).

Hlasovanie o dôvere Radičovej vláde spojené s Eurovalom (Poznámka: Z - Znamená, že poslanec hlasoval za dôveru Radičovej vláde, P - Pád Radičovej vlády, ? - Zdržal sa hlasovania, N - Prezentoval sa, ale nehlasoval, O - Neprítomní):

Hlasovanie o dôvere vláde Ivety Radičovej z 11. októbra 2011. Zdroj: nrsr.sk

Oveľa dramatickejšie to ale bolo, keď si odvolávaný minister nebral servítku pred ústa a urazil pravdepodobne úplne všetkých politikov, okrem tých, ktorí sú z koalície. Slovnú výmenu názorov mal dokonca aj s poslancom koaličnej strany Za ľudí Jurajom Šeligom. Svoje si odniesli aj prezidentka Zuzana Čaputová a novinári. Najviac to ale schytával Sulík. Ten dokonca opustil rokovaciu sálu, lebo to podľa jeho slov bolo už naozaj veľa. „Počul som množstvo klamstiev na moju osobu, bolo to nehorázne. Je mi ho ľúto. Som úprimne prekvapený, do akého bahna a duševnej biedy dokázal zostúpiť a nepociťoval pri tom štipku hanby,“ vysvetlil Sulík.

Politológ Tomáš Koziak z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove upozorňuje, že Matovič nielenže nezmenil rétoriku oproti dobe, kedy bol v opozícii, ale dokonca ešte priostruje: „Svedčí to o tom, že nie je pripravený na vládnutie. Zdá sa, že slovník ešte viac pritvrdzuje. On nie je schopný sa poučiť a začína byť ešte viac emočne nestabilný. Je to aj znakom neschopnosti sa ovládať.“ Podľa odborníka za sebou Matovič páli mosty, lebo nedokáže prijať iný názor a chyby nevidí v sebe, ale vždy ich hľadá u iných: „To je obrovský problém. S takouto charakteristikou nedokáže spolupracovať s inými politikmi a jeho koaličný potenciál sa dramaticky znižuje. Matovičova povaha znižuje šance, aby bol v ďalšej koalícii.“

MATOVIČOVE SLOVNÉ ÚTOKY SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.