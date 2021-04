Práve Boris Kollár sa ešte v marci vyjadril celkom jasne. Hádky v koalícii už nechcel riešiť a považoval ich za dostatočný dôvod, aby hnutie Sme rodina odišlo z koalície. „Máme tu vlečúci sa spor medzi dvomi koaličnými lídrami, čo vyústilo až do vládnej krízy. Sme rodina je za to, aby táto vláda dovládla v štvorkoalícii, ako sme sa pred rokom dohodli a budeme robiť všetko pre to, aby sme pomáhali občanom. Nemôžeme sa vybíjať v žabomyších vojnách a škriepkach,“ povedal Kollár 10. marca po zasadnutí predsedníctva hnutia. Avšak už v stredu večer po prvom stretnutí zrekonštruovanej vlády si narážku na expremiéra a aj ministerstvo zdravotníctva neodpustil minister hospodárstva Sulík.

„Práca chvatná, málo platná. Presne to dopadne tak, keď sa robia veci zbrkle z večera do rána,” reagoval Sulík na chýbajúce stanovisko k ruskej vakcíne od úradov. Je pravdepodobné, že tieto slová si vzal Matovič osobne a v stredu večer zverejnil siahodlhý status na sociálnej sieti. „Nestačila im exemplárna poprava Marka Krajčího ‚za drzosť‘ kúpiť ruskú vakcínu a ísť to oznámiť na košické letisko. Zobrali si aj moju hlavu ... a stále nekončia,“ napísal súčasný minister financií. Ako pokračoval, niekto, koho nebude menovať, chce spraviť všetko preto, aby sa znemožnilo použitie Sputnika V na Slovensku.

O to viac prekvapil jeho ďalší status zo štvrtkového rána, keď oznámil, že je na ceste do Moskvy. „V Moskve sa stretnem s Kirillom Dmitrievom, CEO Russian Direct Investment Fund, s ktorým som celý kontrakt na 2 milióny vakcín dohodol. Rokovanie sa bude týkať, samozrejme, vakcíny,” napísal minister financií Matovič. Prekvapivo o jeho ceste nič nevedel minister zahraničných vecí Ivan Korčok (57), ktorý netajil svoje rozčarovanie. „O jeho ceste som sa dozvedel včera od nášho veľvyslanca v Rusku. Následne som bol informovaný predsedom vlády a dnes som ešte komunikoval s ministrom vnútra. Chcem vám ešte povedať, že zajtra bude pán Matovič rokovať v Maďarsku, ale účel nepoznáme,” doplnil Korčok. Na otázku, či nie je vakcína skôr v kompetencii ministerstva zdravotníctva (MZ) SR než ministerstva financií, odpovedal: „To je to isté, ako keby ste sa pýtali MZ SR, aký je ich postoj k transatlantickým vzťahom,” uzavrel.

Oslovili sme aj rezort zdravotníctva, do uzávierky však nereagoval. O zahraničnej ceste mal byť informovaný aj premiér Heger, ktorý by mal takúto cestu aj schvaľovať. Na otázky médií, aký bol účel cesty a kedy sa minister vráti, však nevedel odpovedať. „Ide o technické rokovanie a Matovič má s tým človekom osobnú komunikáciu. Aktuálne nie je nahraditeľný. Preto som to aj akceptoval. Túto cestu nepovažujem za problém," povedal s tým, že o Matovičovej ceste do Maďarska netušil. Problém v tom nevidí ani líderka strany Za ľudí Veronika Remišová (44). Podľa jej slov ju o ceste informoval premiér a nemyslí si, že každý minister by mal informovať partnerov o pláne zahraničných ciest.

O aktuálne stanovisko sme požiadali aj hnutie Sme rodina a predsedu parlamentu Borisa Kollára. Ak totiž „nová” koalícia nevedela vydržať bez urážok a jasnej otvorenej komunikácie ani len deň, je otázne, či to zvládne tri roky. Či tieto škriepky budú dostatočný dôvod, aby si Kollár postavil hlavu a odišiel z koalície, je teda v rukách lídra Sme rodina.

