Koaličná kríza - zdá sa - skončila, politici reagujú na kroky vlády. Keď sa Igor Matovič v nedeľu podvečer postavil pred verejnosť so správou, že z postu premiéra sa presúva na miesto ministra financií, vyvolalo to mnoho rôznych reakcií u politických partnerov aj oponentov.

Koaličná kríza trvá už viac než tri týždne a ešte na konci toho minulého to vyzeralo, že politici sú na nože viac než kedykoľvek predtým. Verejnosť z omylu vyviedol až Matovič svojim vystúpením.

„Rozhodol som sa vypovedať požiadavky, ktoré sme mali proti stranám SaS, Za ľudí, akosi na ne zabudnúť a ukázať takýmto spôsobom, že v politike nemusí platiť pravidlo kto do teba kameňom, ty do neho tiež. Nebudeme trvať na splnení ani jednej z týchto podmienok," povedal s tým, že odchádza z miesta predsedu vlády. Nahradiť ho má súčasný minister financií Eduard Heger, o ktorom sa to už nejaký čas hovorilo.

Výmena politikov na svojich postoch priniesla reakcie naprieč celým politickým spektrom. „Vždy mu záležalo na Slovensku a bolo a je pre neho na prvom mieste a dnes to so svojím veľkým štátnickym a bezprecedentným gestom opäť potvrdil," napísal o svojom straníckom šéfovi Heger.

„Uvedomujeme si, že koaličná kríza vyvolala v spoločnosti istú mieru pochybností a neistoty. S dôverou ľudí sa však nezahrávame. Oceňujem preto krok Igora Matoviča a vážim si konštruktívny dialóg ostatných kolegov," napísal minister obrany Jaroslav Naď.