Minister financií Igor Matovič (OĽANO) verí, že "prorodinná koalícia" vydrží až do schválenia protiinflačnej pomoci. Zároveň však očakáva, že sa niektorí s týmto návrhom zákona aj po jeho prijatí obrátia na Ústavný súd SR. Vyhlásil to vo štvrtok počas záverečnej reči k skrátenému legislatívnemu konaniu o návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa v pléne Národnej rady (NR) SR.

"Pevne verím, že to posunieme aj ďalej a že tá prorodinná koalícia, ktorá sa tu vytvorila pri tomto návrhu zákona, ktorá sa nepozerá na to, akú máme farbu politického trička, vydrží až do finále," skonštatoval Matovič.

Zároveň si myslí, že vyjadrenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v parlamente aj na vláde sú akoby pripraveným "podkladom" na Ústavný súd. "Očakávam aj po finálnom schválení zlomyseľnú sabotáž od ľudí, ktorí budú mať právo podať tento návrh zákona na Ústavný súd," skonštatoval Matovič, podľa ktorého sú v tomto prípade splnené kritériá na skrátené legislatívne konanie.

Kolíková vo štvrtok v pléne parlamentu kritizovala uplatnenie tzv. zrýchleného režimu k tomuto návrhu zákona. V návrhu na skrátené legislatívne konanie podľa nej absentuje zdôvodnenie, aké reálne a konkrétne dosahy hrozia.

Kritizovala tiež, že navrhované opatrenia nesmerujú k odstráneniu rizika vplyvu zdražovania na tých najchudobnejších. Zdôraznila, že legitimitu pomoci rodinám nerozporuje. Podotkla však, že návrh nezahŕňa dôchodcov, nezamestnaných či osoby v hmotnej núdzi.

Plénum už ukončilo rozpravu o návrhu na skrátené legislatívne konanie k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa. Hlasovať o tomto návrhu by sa malo po ukončení diskusie k všetkým trom návrhom na skrátené legislatívne konanie, ktoré vo štvrtok pribudli do programu 65. schôdze parlamentu.