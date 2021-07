Premiér Eduard Heger (45) prekvapuje. Na otázku, či by si samého seba vedel predstaviť v čele Matovičovho hnutia OĽaNO poskytol ráznu odpoveď!

Heger si nevie predstaviť, že by sa stal šéfom hnutia OĽANO. Konflikt s Igorom Matovičom (48), súčasným predsedom hnutia, nehľadá. Je to človek, ktorého pozná dlhé roky a s ktorým chce spolupracovať. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

Heger hovorí, že predsedom hnutia je Matovič a nepredstavuje si, že by ho na tejto stoličke vymenil. "Prežili sme si spolu náročné časy, prechádzali sme viacerými fázami. Voľbami, kde bol Matovič atakovaný Robertom Ficom, zažili sme si obdobia, keď bolo OĽANO na hranici zvoliteľnosti," povedal s tým, že ich vzťah je dobrý.

OĽANO je podľa Hegera hnutím, kde sú zoskupení rôzni ľudia, čo je odrazom rôznorodosti spoločnosti. Tvrdí, že to nie je na škodu, vytvára to, naopak, priestor na diskusiu rôznych názorových spektier. "Musíme sa na Slovensku naučiť rešpektovať názory ľudí. Vyspelá demokracia je v tom, aby človek nebol prenasledovaný za svoj názor," poznamenal premiér. OĽANO tak podľa neho nemá pôsobiť ako uniformné hnutie. "To sme tu mali. Bol tu Smer-SD, ktorý na povel stláčal tlačidlá, ale hnutie OĽANO je hnutím ľudí, ktorí majú svoje názory a vedia ich komunikovať," povedal Heger.