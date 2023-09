Pred niekoľkými týždňami sa v prieskumoch voličských preferencií motali okolo hranice zvolenia. Za posledný mesiac hnutie Igora Matoviča investovalo takmer tri milióny eur a má šancu, že sa preboxuje do parlamentu.

Na tok peňazí upozorňuje mimovládka Transparency International Slovensko (TIS). „Vo finále koalícia strán OĽaNO, KÚ a Za ľudí minúť takmer tri milióny eur,“ odhaduje TIS s tým, že politickí súperi „nedokázali jednotlivo zhromaždiť takéto množstvo financií počas celej trištvrte roka trvajúcej predvolebnej kampane“.

Hnutie OĽaNO a priatelia využíva v kampani veteránov. Ale 800-tisíc, ktoré hnutie zaplatilo, sa neobjavilo v nákladoch na predvolebný boj. Zdroj: Maroš Èerný

TIS konštatuje, že trojkoalícia bude viesť historicky najdrahšiu oficiálnu predvolebnú kampaň. Celkové výdavky sa môžu vyšplhať k sume 4,5 milióna eur. To je približne polovica peňazí, ktoré môže dať na kampaň práve ako trojkoalícia. Jednotlivá strana totiž môže pri presviedčaní voliča minúť najviac tri milióny eur.

Peniaze Matovič dal na štyri vydania celoslovenských schránkových novín, pričom TIS odhaduje, že za to zaplatil 700-tisíc eur. Ďalších 700-tisíc dali obyčajní na reklamu v online prostredí. Takmer pol milióna išlo na televíznu reklamu. „To je viac ako v televíziách preinzerujú všetky ostatné strany dokopy,“ podotýka TIS.

Dodáva, že na transparentnom účte OĽaNO chýbajú aj výdavky na bilboardy. Dosiahnuť by mali takmer milión eur, pričom hnutie tvrdí, že ich zaplatilo vopred. Určite sa na účte neobjaví nákup 79 veteránov, ktoré využívali na kampaň v lete. TIS podalo v tejto veci aj podnet na ministerstvo vnútra, pretože sa mimovládne nepozdáva vysvetlenie, že autá išli do majetku strany. Ak by sa však fiatky zarátali do kampane, matovičovci vysoko prekračujú trojmiliónový strop na kampaň.

TIS považuje za podozrivú aj kampaň najmenšej strany z trojkoalície – Kresťanskej únie. Tá dala na predvolebný boj 800-tisíc eur, pričom si požičala 950-tisíc eur od dvoch subjektov. Podrobnosti o pôžičkách však zatiaľ nezverejnila.

Pred minulými voľbami minulo hnutie Igora Matoviča dva milióny eur. Tento rok je to takmer dvojnásobne viac. Zdroj: archív NMH

Ako ďalej upozorňuje TIS v závere sa strany tejto koalície skladajú na spoločnú reklamu podľa neznámeho kľúča a na účtoch sa nedá rozlíšiť, čo je spoločná reklama a čo individuálna prezentácia jednotlivých strán.

Vo voľbách 2020 OĽaNO minulo na kampaň dva milióny. Zo štátneho rozpočtu získalo na svoju činnosť 19,8 milióna, takže bez problémov utiahne aj zrejme najdrahšiu kampaň pred sobotňajšími predčasnými voľbami.