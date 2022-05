Hlasovanie o súhlase na väzobné stíhanie predsedu Smeru-SD Roberta Fica rozvírilo hladiny. Igor Matovič (OĽANO) hneď po fiasku v parlamente vyslovil myšlienku, že by ustanovenie malo byť zrušené. Ako to vnímajú koaliční parneri?

Hnutie OĽANO nemá problém s úvahami svojho lídra Igora Matoviča o zrušení ustanovenia týkajúceho sa potreby odsúhlasiť väzobné stíhanie poslanca Národnej rady (NR) SR v pléne. Strana Za ľudí si nemyslí, že poslanec NR SR je nadčlovek a mal by mať výhody. Čaká však na finálny návrh pracovnej skupiny.

"Je legitímna úvaha predsedu hnutia OĽANO Igora Matoviča, aby sme takúto neprimeranú výhodu v prospech poslancov parlamentu odstránili, pretože vidíme aj v prípade poslanca Fica, že namiesto toho, aby sa umožnil priechod spravodlivosti, poslanci nie sú z dôvodu falošnej solidarity ochotní vydať svojho kolegu do rúk súdu," uviedlo OĽANO. Odvoláva sa na koaličnú zmluvu a vládny program, ktoré hovoria o úprave právneho poriadku tak, že si každý bude pred zákonom rovný.

Podotklo, že súčasné "zvýhodnenie poslancov možno vnímať ako 'poistku' v tých štátoch, kde na miesto poslanca parlamentu nenastupuje náhradník, keďže tam skutočne hrozí, že by sa účelovými zadržaniami poslancov alebo ich vzatím do väzby mohli ovplyvňovať hlasovania poslancov o dôležitých zákonoch a otázkach verejného záujmu". Pripomenulo, že na Slovensku takýto systém funguje a poslanca vo väzbe by mal kto nahradiť v parlamente. "Úvahy niektorých odborníkov o nutnosti ponechania 'poistky' nie sú namieste," dodalo pre TASR.

