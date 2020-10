Slovensko má v súčasnej epidemiologickej situácii a jej vývoji dve možnosti, buď lockdown celej krajiny, alebo to bude niečo, čo umožní ľuďom vyhnúť sa tomuto lockdownu. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).

Pripomenul, že epidemiologická situácia sa na Slovensku vyvíja "českou cestou", očakáva, že pri neprijatí ťažkých rozhodnutí možno očakávať v nasledujúcich týždňoch tisícové nárasty prípadov. "Ak nezatiahneme ručnú brzdu, budeme tam, kde je Česko, kde bolo talianske Bergamo na jar, a kde sa na konci rozhoduje o tom, koho zachrániť a koho nie," povedal Matovič.

Rozhodnutie o tom, či ísť cestou lockdownu alebo celoplošného testovania, bude podľa neho na epidemiológoch. Súvisí to aj so zabezpečením účasti na testovaní. "Rozhodnú, či bude stačiť plošné testovanie aj bez tých, ktorí sa odmietnu dať testovať, alebo je v takejto situácii riešením lockdown," dodal. Uzavretie krajiny je podľa neho úplne poslednou "zatiahnutou brzdou". Povedal, že minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) je v tomto výbere za to, aby sa "brzdilo veľmi rýchlo".

Ak by prišlo k uzavretiu krajiny, uzavreli by sa podľa neho všetky prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné pre infraštruktúru krajiny, prísne obmedzenia by sa týkali aj pohybu ľudí. Prirovnal to k situácii v jari v Španielsku. Odhaduje, že v prípade uzavretia celej krajiny budú opatrenia potrebné minimálne tri týždne. Matovič upozornil, že za ten čas by sa hospodárske škody vyšplhali podľa odhadu na dve miliardy eur.

V stredu má rokovať o situácii konzílium odborníkov a pandemická komisia, vo štvrtok ústredný krízový štáb. Premiér na tlačovom brífingu vyjadril tiež úprimnú sústrasť rodine zosnulého lekára z Humenného, ktorý sa zrejme pri výkone služby nakazil novým koronavírusom.