Slovensko je aj do budúcna pripravené stáť pri bieloruskom ľude v boji za slobodu a demokraciu. Po stretnutí s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou to vo dnes uviedol predseda vlády Igor Matovič. Zároveň tvrdí, že Cichanovská je pre mnoho žien vo svete, ale aj v Európe vzorom. Opozičná líderka sa už stihla stretnúť aj s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Matovič poznamenal, že je cenné, keď sa bieloruský ľud postaví diktátorom. „O to cennejšie je, keď sa diktátorovi postavia ženy a postavia sa na čelo boja proti útlaku,“ povedal s tým, že si váži osobný postoj Cichanovskej. Verí, že v tomto boji vydrží Cichanovská až do konca.

Na stretnutí premiér líderku bieloruskej opozície ubezpečil o podpore slovenskej vlády voči bieloruskému ľudu. „Zároveň som ubezpečil, že Slovensko neuznáva súčasného akože prezidenta Alexandra Lukašenka za prezidenta,“ poznamenal Matovič. Ako dodal, je normálne prehrať voľby.

„Voľby sú vtedy voľbami, keď sú demokratickými. To, čo sa udialo v Bielorusku, demokratické, transparentné a spravodlivé určite nebolo,“ poznamenal premiér. Slovensko je podľa neho aj do budúcna pripravené stáť pri bieloruskom ľude v boji za slobodu a demokraciu. „Veríme, že tak ako sa to kedysi podarilo nám na Slovensku alebo v Československu, tak sa to podarí nakoniec aj vám,“ dodal predseda vlády.

Sviatlana Cichanovská si v stredu v Bratislave prevzala Česko-slovenskú transatlantickú cenu slobody, udeľovanú za mimoriadne zásluhy pre rozvoj demokracie a podporu ľudských práv. Druhým tohtoročným laureátom je český politik a bývalý minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg. Na snímke vľavo analytik a bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš. Bratislava, 7. októbra 2020. Zdroj: Globsec

Cichanovská je rada, že na Slovensku cíti veľkú podporu v boji za slobodu, ktorý v Bielorusku vedú. „Veľmi si vážime podporu, ktorú cítime, najmä v podobe študentských programov a humanitárneho koridoru. Za túto podporu sme nesmierne vďační,“ uviedla Cichanovská.

Hold jej vzdal aj Korčok: „Je to odvážna žena. Pripomeňme si: vstúpila do politiky v situácii, keď jej manžel chcel kandidovať na prezidenta v jej krajine a namiesto toho sa ocitol vo väzení, v ktorom je dodnes.“

V rozhovore minister osobitne ocenil úsilie a odhodlanie S. Cichanovskej: „Nič nesymbolizuje to, o čo ide v Bielorusku lepšie ako práve príbeh jej a jej manžela. Svetlana má obdivuhodné odhodlanie ísť za tým, čo je pre nás dnes tak samozrejmé a pre Bielorusov tak vzdialené: slobodne vyjadriť svoj názor na to kto a ako má spravovať ich spoločnosť. Celý náš záujem o dianie v Bielorusku je práve o tomto.“

