Deti od piatich do 18 rokov dostanú každý mesiac 60 eur na voľnočasové aktivity. Pôvodne to malo byť 50 eur, no príspevok sa napokon zvýšil o 10 eur. Ministerstvo školstva a rezort kultúry majú ustanoviť zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok. Registre by mali vzniknúť do 1. januára budúceho roka.

Zvýši sa aj suma daňového bonusu. Zabezpečiť sa tak má vyšší čistý príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov. Zároveň sa zvýši prídavok na dieťa. Cieľom je najmä zmiernenie dosahov aktuálneho zdražovania. Všetky návrhy presadzoval minister financií.

Matoviča preto dnes určite nesmierne potešilo, že sa mu na sociálnej sieti ukázala spomienka, ktorá je spojená s jeho dieťaťom. Ku krásnemu obrázku od dcérky Klárky napísal jasný odkaz: „Táto spomienka mi každý rok akosi rozostrí výhľad ,).“ Darček, ktorý dostal Matovič od Klárky 25. mája 2015, teda pred šťastnými 7 rokmi, ako aj jeho komentár k nemu, nájdete v galérii.

Pozrite sa v galérii, k čomu Klárka prirovnala Igora Matoviča.

Prečítajte si tiež: