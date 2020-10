Matovič si pred stredajším skorým rokovaním vlády, ktoré sa má začať o 6.00 ráno, našiel čas na mediálne vystúpenie. S moderátorkou televízie Joj Máriou Ölvedyovou viedol diskusiu v úvode hlavného spravodajského bloku.

Nové opatrenia, ktoré prijala Pandemická komisia a Ústredný krízový štáb počas víkendových rokovaní. Zdroj: Kristína Eliášová

Matovič pomocou grafov ilustroval, že v porovnaní s Českou republikou je na tom Slovensko epidemiologicky mierne pozadu. "Sme v podstate v omeškaní 14 dní," povedal s tým, že to je hlavný dôvod prísnych opatrení.

Pemiér zároveň avizoval, že niektoré nemocnice začínajú s reprofilizáciou nemocničných lôžok. Plán reprofilizácie malo ešte počas leta pripraviť ministerstvo zdravotníctva. "Ak by sme nič neurobili, v priebehu 4 týždňov by bola situácia tak kritická, že by sme sa museli rozhodovať, čo operovať slepé črevo alebo liečiť pacientov na Covid-19,"vysvetľoval Matovič, čomu sa chce vláda vyhnúť.

"V priebehu dneška prišlo na Slovensko pol milióna antigénových testov,"oznámil Matovič pozitívnu správu. Matovič si nenechal ujsť ani príležitosť na uštipačnú poznámku smerom k ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi. "Richard Sulík hucká ľudí proti opatreniam, pretože my sme potrebovali stáť ako jeden muž a čeliť problémom," povedal Matovič na margo nesúhlasu Sulíka s obmedzeniami. Premiér dodal, že ich prioritou je znižiť mobilitu ľudí o 20 - 40 percent.

Podpredsedu vlády Richarda Sulíka prirovnal k nedávno odsúdenému lídrovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi. "Nemôže Richard klamať ľudí, že vláda ide rozhodovať o zatváraní obchodov,"dodal.

Premiér avizoval, že v priebehu stredy majú zverejniť spôsob kompenzácií pre postihnutých podnikateľov. "Tá pomoc bude vyššia ako počas prvej vlny,"dodal Matovič.