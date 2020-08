Matovič o kontroverznej zmluve medzi Tiposom a Fun rádiom: Premiér vo veci problém nevidí

Ak by štátna spoločnosť pri propagovaní svojich služieb či produktov obskúrne využívala najhoršiu možnosť, bol by to problém a podozrenie na korupciu, ak sa však rozhoduje podľa pomeru ceny a efektívneho zásahu svojej reklamy, možno hovoriť o pravidle dobrého hospodára.