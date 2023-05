Bude mať „mydlenie barana“ ďalšiu dohru? Kým Ľuboš Blaha (Smer) čaká na verejné ospravedlnenie, Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že nemá na to „papier zo súdu“.

Ako tvrdí Blaha, podľa rozhodnutia Okresného súdu v Trnave sa mu má Matovič v parlamentnom pléne ospravedlniť. Dôvodom sú slová spred troch rokov o „mydlení barana“.

Stalo sa to na Hodine otázok, keď poslanci kladú otázky priamo premiérovi a ministrom. Blaha vtedajšiemu predsedovi vlády Matovičovi 24. septembra vykričal, že sa „celý život schovával za sukne žien“. Zaklincoval to prirovnaním manželky premiéra k „bielemu koňovi, pardón kobyle“.

V tom čase totiž Matovič musel odpovedať na otázky, ktoré sa týkali jeho manželky. Prevalilo sa totiž, že Pavlína Matovičová má zmenky krachujúcej spoločnosti v hodnote 600-tisíc eur. Premiér tvrdil, že financie v ich rodine má na starosti manželka a on sa jej do toho nestará.

Na Blahove prirovnanie však reagoval ostro. „Poviem vám, akú som dostal informáciu o vás,“ začal Matovič. „Dva alebo tri roky dozadu som dostal siahodlhý mail. Popisoval, ako ste išli niečo popiť, potom ste išli okolo záhrady, vy ste preskočili plot a mydlili barana,“ popísal obsah mailovej správy s tým, že táto čudná oslava sa mala udiať po zložení skúšky na vysokej škole.

Rozhodnutie súdu, že sa Matovič musí ospravedlniť, potvrdil aj Blahov právny zástupca David Lindtner. Dodal, že súd vyhrali kontumačne, pretože Matovič nereagoval na výzvy súdu.

Blaha zasa pred týždenník Plus 7 dní reagoval, že on pri ospravedlnení nemusí byť. „Očakávam nejakú pubertálnu protivnosť, nevie sa správať ako dospelý chlap. Očakávam, že znechutene prečíta to, čo mu súd prikázal a potom začne na mňa chŕliť síru,“ myslí si Blaha.

Matovič na otázky, či sa plánuje ospravedlniť, doteraz nereagoval. Na diskusiách s verejnosťou však viackrát povedal, že sa ospravedlní, lebo mu to súd prikazuje a zopakoval historku o mailovej správe aj jej obsahu.

Až v posledný deň parlamentnej schôdze Matovič konečne reagoval aj priamo. Na pripomienku, že má už len niekoľko hodín na ospravedlnenie, reagoval slovami: „Vy hovoríte, že súd mi prikázal. Ale ja by som o tom niečo musel vedieť. Zatiaľ som sa o tom dopočul len z novinových titulkov a niektorí novinári mi to povedali.“

Matovič sľúbil, že „v momente, keď to dostanem, vykonám presne to, čo tam bude napísané“. A dodal presne tak matovičovsky: „Ale samozrejme s mojím dôvetkom, ktorý bude iniciátor veľmi, veľmi ľutovať.“

