Matovič je NAJMOCNEJŠÍM politikom, tvrdí Pellegrini a Sulík: Chudák, Heger, ani nevie, kde sedí ×

Najsilnejším mužom vlády je minister financií a líder OĽANO Igor Matovič a premiér Eduard Heger (OĽANO) sa len prizerá. V diskusnej relácii televízie Joj Na hrane to vyhlásil líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Rovnako to vidí aj šéf SaS a odchádzajúci minister hospodárstva Richard Sulík. Sulík tiež priblížil, že sa na ministerstve hospodárstva stretol s Karlom Hirmanom, no ako svojho nástupcu ho nevedel potvrdiť.