Ostatné dni boli poriadne náročné a rušné. Takmer na dennom poriadku sme zažívali hádky medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a premiérom Igorom Matovičom. Potom však prišla ako blesk z jasného neba informácia, že sa predseda vlády nakazil koronavírusom. Nakoľko však krátko predtým strávil istý čas s viacerými členmi vldy, museli mnohí z nich ísť okamžite do karantény a pretestovať sa. Výsledok? Koronavírus má okrem iných napríklad aj minister obrany Jaroslav Naď a aj vicepremiérka Veronika Remišová. Tá vo svojom príspevku oznámila, že zlá správa zastihla aj ju, pretože jej včerajší test na ochorenie Covid-19 bol pozitívny. "Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi," napísala na sociálnej sieti.

Tieto slová totálne "dostali" premiéra Matoviča, ktorý okamžite Remišovej status okomentoval. Keď si ho prečítate, zrejme nebudete veriť vlastným očiam a budete sa pytať, kam zmizol ten človek, ktorý svojho kolegu nazval v priamom prenose debilom.

Pred parlamentnými voľbami mal Matovič na Remišovú pritom veľmi ťažké srdce, pretože ako politickú osobnosť ju vytvoril práve on. Dal jej priestor "ukázať sa" a potom mu ju Andrej Kiska prebral do svojej politickej strany Za ľudí.

Na snímke je Andrej Kiska. Zdroj: NORBERT SKALIČAN