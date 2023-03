Hnutie OĽaNO vstúpi po septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa zúčastnil na týchto voľbách. Vo štvrtok to oznámil líder hnutia Igor Matovič ako avizovaný plán B.

Matovič avizoval tento krok potom, ako v stredu parlament odmietol novelu, ktorá navrhovala odmenu 500 eur za účasť na voľbách. Návrh odôvodňuje tým, že po voľbách hrozí návrat „mafie a extrémistov". Obáva sa totiž vlády Hlasu-SD, Smeru-SD a Republiky s ústavnou väčšinou. Tieto strany pritom OĽaNO vylúčilo z povolebnej spolupráce a odmietlo aj spoluprácu s ĽSNS.

„My do budúcej koalície nevstúpime bez toho, aby každému, kto príde zabojovať o Slovensko v budúcich voľbách, bez ohľadu na to, koho bude voliť, nevyplatíme 500 eur. Je to verejný prísľub,” zdôraznil Matovič. „Budeme drahá nevesta,“ podotkol tiež.

Voľby môžu byť podľa neho „posledné demokratické", preto treba urobiť všetko pre to, aby prišli hlasovať aj státisíce nevoličov. Matovičovi neprekáža, ak ich pre túto podmienku budú iné strany ešte viac vylučovať zo spolupráce. Zároveň ozrejmil, že opätovne predloženú novelu o 500 eurách nestiahne. Líder OĽaNO to navyše nepovažuje za volebnú korupciu, pretože by ňou bol každý predvolebný prísľub strán, ktorý prináša majetkový prospech, ak ich ľudia zvolia. Ak by sa tento prísľub nedalo naplniť a prišlo by rozhodnutie, že ide o protiústavný návrh, Matovič avizuje plán C. „My tú 500-ku presadíme za každú cenu," uzavrel.

Na názor na Matovičov plán B sme sa pýtali koaličných aj opozičných strán. „Hlasu sa ďalší nezmysel OĽaNO netýka, pretože OĽaNO sme jasne vylúčili z akejkoľvek spolupráce. Predpokladáme však, že vo všetkých ostatných stranách zavládlo po tomto vyhlásení čisté zúfalstvo,” reagovala na našu otázku strana Hlas-SD.

„Tak to nepôjde do vlády ani s nami? Bože! No čo my teraz budeme robiť?! Neviem, či sa s touto traumou v SaS vyrovnáme. A neviem, či to Slovensko bez Matoviča zvládne. A teraz vážne. Ten človek nemá kúsok sebareflexie," doplnila poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková.

„Žiaden plán B a C, ktorý by nebol rovnakou hlúposťou ako predložil doposiaľ, mať nemôže. Neexistuje zákon, ktorý by mu prešiel v parlamente o vyplatení 500 eur a môže ho nazvať, ako chce. Jediný zmysel je otravovať s tým verejnosť,” myslí si zasa nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana Tomáš Taraba.

„Každý jeden jeho nápad, nech je podmienený takouto podmienkou,” odpísal nám nezaradený poslanec Ján Krošlák. „Ale aj tak si myslím, že s ním do vlády tak či tak nikto nepôjde, takže takto to bude mať aspoň ošetrené,” dodal Krošlák.