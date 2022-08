Zagorová patrila medzi najznámejšie české speváčky. Naspievala takmer 900 piesní a získala mnoho ocenení. V ankete Zlatý slávik sa stala druhou najúspešnejšou medzi ženami hneď po Lucii Bílej.

Preslávili ju skladby "Já jsem tvá neznámá", "Gvendolína" alebo "Maluj zase obrázky". V triu s Petrom Kotvaldom a Stanislavom Hložkom naspievali piesne "Holky z naší školky", "Spěchám" alebo ústrednú skladbu pre seriál Sanitka "Můj čas".

Natáčala televízny program "Dluhy Hany Zagorové", s manželom Štefanom Margitom mali "Hogo Fogo", účinkovala v hudobnej komédii "Trhák" a v roku 2015 ju uviedli do Siene slávy hudobných cien Anděl.

Hana Zagorová Zdroj: instagram/hanazagorova

V Česku ju poslucháči prezývali aj "Hanička písnička", prípadne "Hanička bludička". V pamätnom prejave ju generálny tajomník KSČ Miloš Jakeš nazval "milá holka", keď ju kritizoval za podpis petície Několik vět. Na sklonku panovania KSČ si vyslúžila zákaz činnosti.

Jej prvým manželom bol od roku 1986 tanečník Vlastimil Harapes, s ktorým sa v roku 1992 rozviedla. Jej svojrázny štýl stál za vznikom hovorového výrazu "nedělej Zagorku", ona sama to prijímala s humorným nadhľadom. "Ani neviem, čo presne to znamená, ale páči sa mi to," priznala vo viacerých rozhovoroch pre české médiá.

