Horúcou témou minulého týždňa bola podpora protiinflačného balíčka z dielne rezortu financií. Koaličná strana SaS už vopred avizovala, že pri hlasovaní viacero častí nepodporí a lídrovi OĽaNO neskôr vyčítala, že o podpore svojho návrhu rokoval s extrémistami. „Som šokovaný z toho, že sa nám tu vytvára nová koalícia. Je zarážajúce, že koaliční partneri sa dohodli s ĽSNS na podpore ich návrhov,“ kritizoval poslanec SaS Marián Viskupič.

Poslanec a podpredseda ĽSNS Martin Beluský rokovania potvrdil. Išlo o podporu vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Nezaradení poslanci okolo ĽSNS napokon rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní skutočne podporili. Beluský zdôraznil, že s myšlienkou zákona síce súhlasia, no zákon v súčasnom znení nepodporia.

„Že by sme mali prosiť o podporu, tak to nie. Logicky som sa potom pýtal, či si vedia predstaviť podporu, no nakoniec som sám do hlasovania nevedel, ako budú hlasovať,“ komentoval stretnutie s kotlebovcami Igor Matovič pre Denník N. Ani premiérovi Eduardovi Hegerovi neprekáža, že sa jeho stranícky šéf dohadoval s Beluským, povedal v diskusii televízie TA3 V politike.

Na internete však už koluje video, na ktorom si expremiér Matovič pred televíznymi kamerami s úsmevom na tvári podáva ruku s poslancom Štefanom Kuffom. Súčasný člen ĽSNS v minulom volebnom období pôsobil po boku šéfa OĽaNO Matoviča v jeho klube. „Nemáme žiadnu dohodu, ale budeme hlasovať za,“ dušoval sa Kuffa, keď hovoril o danom návrhu.

